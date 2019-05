La concurrence interne garde les Suisses en alerte

Hischier, un cas d’étude pour le hockey suisse

Commentaire



Hors du champ des caméras, Nico Hischier réussi tant de gestes qui, après coup, semblent découler d’une implacable logique. Tout paraît si simple avec le No 13 de l’équipe nationale. Comme l’incroyable justesse de son jeu et de ses déplacements. Sa capacité à lancer de fausses pistes et à changer de rythme pour induire les défenseurs en erreur. Sa façon aussi d’aborder les duels dans les bandes et de les gagner non pas de force, mais grâce à son «Q.I. hockeyistique». Sa manière déroutante de disparaître quelques instants pour mieux réapparaître lorsqu’on ne l’attend plus, ou cette faculté unique de choisir ses grands moments pour marquer un but décisif.



Durant la semaine, Christian Wohlwend, adjoint de Patrick Fischer et coach de la sélection des juniors M20 au cours des trois dernières années, a évoqué «l’autosuggestion». Un aspect mental sur lequel les jeunes Suisses sont encouragés à travailler lorsqu’ils se mesurent aux nations de pointe et aux plus grands talents mondiaux de leur génération. Le principe est le suivant: en observant les meilleurs, il est possible de suggérer à son subconscient, puis de le convaincre, d’être à son tour capable d’atteindre un niveau de jeu identique.



Le centre des New Jersey Devils est un joueur générationnel, sorte de trésor national pour un petit pays comme la Suisse. Il possède un talent rare, un don du ciel, et ce qu’il réalise sur une patinoire n’est pas à la portée du commun des mortels. Reste que d’autres jeunes Suisses atteindront un jour un niveau de jeu similaire, et certains iront même jusqu’à le surpasser. Un des moyens pour eux d’y parvenir est de ne pas manquer l’occasion, à chaque fois qu’elle se présente, de s’inspirer de la science du jeu du Valaisan. Nico Hischier, 20 ans, un cas d’étude pour le hockey helvétique.