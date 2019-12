Lausanne est en ballotage défavorable

Au cours d’une rencontre plutôt verrouillée, il a fallu attendre la mi-match et un power play suédois pour que la situation se décante. Le tir sur réception de Kovacs n’a laissé aucune chance à Boltshauser (32e 0-1), titularisé en l’absence de Stephan pour raisons personnelles. A ce moment-là, on voyait mal comment Lausanne pourrait revenir, tant la troupe de Ville Peltonen subissait le jeu de possession adverse et peinait à se créer une occasion digne de ce nom. Hormis un tir de pénalité généreusement accordé pour une faute sur Vermin (21e, tentative manquée par Moy), nada. Jusqu’à une situation de supériorité numérique obtenue par Traber et convertie par Jooris, le plus prompt à se jeter sur un puck relâché par le gardien Lassinantti après un envoi de Genazzi (40e 1-1).

Malheureusement pour les Lions, la parité a été de courte durée, puisque Kovacs, encore lui, a permis à Luleå de reprendre les devants d’une déviation victorieuse en début de troisième tiers (42e 1-2). Peltonen a bien tenté de couper son banc afin de solliciter ses hommes forts au maximum, le LHC n’est pas parvenu à revenir une deuxième fois au score face à la très solide opposition que constitue le leader du championnat de Suède. Lausanne se déplacera donc dans le Norrbotten avec un déficit d’un but, mardi prochain à l’occasion du match retour.

Lausanne - Luleå 1-2 (0-0 1-1 0-1)

Vaudoise aréna, 3232 spectateurs.

Arbitres: MM. Piechaczek (All), Rantala (Fin); Kovacs, Progin.

Buts: 32e Kovacs (Sellgren, Ilomäki/5c4) 0-1, 40e Jooris (Genazzi, Emmerton/5c4) 1-1, 42e Kovacs (Sellgren, Sondell) 1-2.

Lausanne: Boltshauser; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Grossmann, Genazzi; Nodari, Oejdemark; Moy, Emmerton, Vermin; Bertschy, Jeffrey, Herren; Traber, Jooris, Kenins; Roberts, Froidevaux, Leone

Luleå: Lassinantti; Lundkvist, Jalvanti; Sondell, Sellgren; Själin, Engsund; Larsson; P. Emanuelsson, Connolly, Farley; E. Emanuelsson, Tyrväinen, Kovacs; Gunler, Ilomäki, Brännström; Widing, Berglund, Fabricius.

Pénalités: 5x2’ contre Lausanne; 3x2’ contre Luleå. Notes: Lausanne sans Stephan (heureux événement), Almond ni Antonietti (blessés). 21e Moy manque un tir de pénalité.