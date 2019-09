Lausanne prépare son rendez-vous d'histoire

Le Comité d'organisation des championnats du monde de hockey (du 8 au 24 mai 2020 à Zurich et Lausanne) a profité du lancement de la prélocation des billets, mardi matin, pour faire un point dans le nouveau Centre sportif de Malley (CSM).

L'enceinte lausannoise est en passe d'être terminée - «C'est un sprint, mais un sprint qui dure depuis des semaines», a noté Jean-Jacques Schilt, président du Conseil d'administration du CSM. Ce sont 400 ouvriers qui s'affairent pour que tout soit prêt au moment voulu.

Patrice Iseli et Cristobal Huet à l'interview au Centre sportif de Malley. Vidéo: Robin Carrel.

Secrétaire général du Comité, le Grison Gian Gilli a parlé de son désir d'«écrire l'histoire», en référence au slogan des Mondiaux, «Let's make history». «Toutes les équipes qui participeront à ces Mondiaux voudront écrire leur histoire. Mais nous aussi nous voulons écrire la nôtre.»

À 24a jours du premier match, il a aussi souligné à quel point il se réjouissait de voir la nouvelle patinoire achevée. «L'ambiance de ces Mondiaux dépendra des grandes émotions qui seront générées, et la patinoire lausannoise sera idéale à ce titre. Les Canadiens se sont un peu plaint de devoir une fois de plus évoluer dans l'enceinte B (Zurich étant la patinoire A avec sa capacité de 11'200 spectateurs, contre 9300 à Lausanne). Mais ils sont venus, ils ont vu et ils sont repartis enchantés.»