Le CP Berne gagne son 16e titre national

Le SCB n’a eu besoin que de son premier «puck de titre» pour soulever la Coupe. L’équipe de Kari Jalonen s’est évité un déplacement supplémentaire en Suisse centrale, lundi. Ce succès porte à nouveau la patte de Gaëtan Haas. Le joueur de centre, de retour à compter de l’acte II de cette finale, a mis son équipe sur la voie du succès dès la 8e (1-0), en supériorité numérique. Déjà auteur d’un doublé jeudi à Zoug, le Biennois d’origine a prouvé que sa blessure n’était plus qu’un lointain souvenir.

Après l’égalisation de Lino Martschini (21e, 1-1), les Zougois ont bien cru avoir passé l’épaule peu après la mi-match. Mais leur but a été fort justement annulé à la suite d’un hors-jeu. Pas vernis à domicile lors du dernier match avec là aussi un but sévèrement refusé, les hommes de Dan Tangnes n’ont cette fois-ci rien à redire contre cette décision arbitrale. Quelques minutes plus tard, les Bernois reprenaient l’avantage d’un tir insidieux de d’Eric-Ray Blum (39e, 2-1). Comme souvent, le SCB a mieux maîtrisé les moments chauds du match. La marque des grandes équipes habituées aux rencontres à enjeu.

Signé Kari Jalonen

Lors de l’ultime période, Zoug a mis Berne sous pression durant une dizaine de minutes. Mais les essais de Dario Simion ou Yannick-Lennart Albrecht se sont tous terminés sur le gardien Leonardo Genoni. Leurs efforts ont été vains puisque les filets de la cage de leur futur portier n’ont plus tremblé.

Ce seizième titre national du SCB est également le troisième en quatre ans. Un sacre qui récompense également un homme: Kari Jalonen. L’entraîneur finlandais a dirigé l’équipe de la PostFinance Arena lors de deux des trois dernières saisons.

Berne - Zoug 2-1 (1-0 1-1 0-0)

PostFinance Arena, 17031 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Stricker, Wiegand; Kaderli et Wüst.

Buts: 8e Haas (Blum/5 c 4) 1-0. 21e Martschini (Diaz, Suri) 1-1. 39e Blum (Ebbett, Boychuk) 2-1.

Berne: Genoni; Untersander, Burren; Krueger, Blum; Andersson, B.Gerber; C.Gerber; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Boychuk, Mursak, Ebbett; Sciaroni, Heim, Scherwey; A.Berger, Haas, Bieber; Kämpf. Entraîneur: Jalonen.

Zoug: Stephan; Diaz, Morant; Schlumpf, Alatalo; Zryd, Zgraggen; Thiry; Martschini, Flynn, Suri; Klingberg, McIntyre, Everberg; Lammer, Albrecht, Simion; Leuenberger, Senteler, Schnyder; Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Berne sans Almquist (suspendu), Grassi, Kamerzin (blessés) Marti ainsi que Brügger (surnuméraires). Zoug sans Roe (blessé), Stalder (surnuméraire) ni Widerström (étranger surnuméraire). But pour Zoug annulé après un coach challenge de Berne (32e). Temps mort: Berne (48e) et Zoug (60e). Zoug sans gardien de 59’33 à la fin du match.

Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ contre Zoug. (nxp)