Le Canada avec six «Romands» à la Coupe Spengler

Vainqueur à 15 reprises de la Coupe Spengler, le Team Canada se présentera à la Coupe Spengler, à Davos, avec douze joueurs de National League, dont six attaquants qui patinent avec des clubs romands.

Sean Burke, le directeur général de Hockey Canada, est satisfait de son recrutement. «Nous sommes heureux de ce groupe, a déclaré l’ancien gardien de NHL par voie de communiqué. Nous croyons avoir réussi à assembler une équipe qui combine l’expérience de Coupes Spengler antérieures et de nouveaux visages qui vont contribuer à nos succès en Suisse.» Il a ajouté: «La Coupe Spengler est toujours un tournoi excitant avec une riche histoire, et l’occasion d’y participer est un fait saillant de la saison pour notre personnel et nos joueurs.»

L’équipe à la feuille d’érable amorcera son tournoi le 26 décembre contre les Tchèques de l’Ocelari Trinec.

Coupe Spengler (du 26 au 31 décembre à Davos). La sélection du Team Canada.

Gardiens: Brendan Burke (University of Alberta), Zacharie Fucale (Orlando/ECHL) et Matt Tomkins (Rockford/AHL).

Défenseurs: Alex Grant (Jokerit Helsinki/KHL), Andrew MacDonald (Berne), Ian Mitchell (University of Denver), Maxim Noreau (ZSC Lions), Paul Postma (Lugano) et Patrick Wiercioch (Bolzano).

Attaquants: Justin Danforth (Lukko Rauma), David Desharnais (Fribourg-Gottéron), Chris DiDomenico (SCL Tigers), Cory Emmerton (Lausanne), Eric Fehr (Genève-Servette), Dustin Jeffrey (Lausanne), Josh Jooris (Lausanne), Ben Maxwell (SCL Tigers), Adam Tambellini (Modo), Scottie Upshall (Ambri-Piotta), Kris Versteeg (Nitra) et Daniel Winnik (Genève-Servette).

Entraîneur: Craig MacTavish (chef) et Paul Coffey (assistant).