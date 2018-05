Le Danemark proche des quarts, la France sauvée

Le Danemark s'approche toujours plus d'une qualification pour les quarts de finale de son tournoi. Deux jours après un succès détonnant contre la Finlande, les Scandinaves ont battu 3-0 la Norvège et se sont hissés à la 4e place du groupe B.

La partie entre le Danemark et la Norvège était attendue depuis des mois comme l'un des points culminants du premier mondial danois. Aucun autre match n'avait vu ses billets se vendre si vite. Devant 10'800 spectateurs à Herning, les Danois ont utilisé trois de leurs quatre premières supériorités numériques pour marquer trois buts. Le défenseur Nicklas Jensen a marqué deux fois d'un tir de loin. Frederik Anderson, le portier des Toronto Maple Leafs, a réussi 21 parades pour son blanchissage.

Le Danemark occupe actuellementla 4e place avec 8 points. La Lettonie (5e avec 6 points) et l'Allemagne (6e avec 5 points) peuvent encore empêcher les Danois de participer à leur troisième quart de finale après 2010 et 2016.

En soirée, les Etats-Unis ont «exécuté» 13-1 le néo-promu sud-coréen, qui pour la petite histoire avait ouvert le score par Ahn !. Juste débarqué des Boston Bruins, le défenseur Charlie McAvoy a marqué deux buts et réalisé trois assists, tout comme l'attaquant et âme de l'équipe, Patrick Kane.

Trois points pour Texier

Dans le groupe de la Suisse, la France s'est débarrassé de tout souci de relégation après son succès 5-2 face à l'Autriche. Les Français avaient déjà battu auparavant 6-2 la Biélorussie. Avec six points, ils ne peuvent plus être rattrappés par l'Autriche (1 pt) et la Biélorussie (0 pt), qui seront directement aux prises samedi après-midi. Le plus grand talent français, Alexandre Texier, âgé de 18 ans seulement, a particulièrement brillé. L'attaquant du club finlandais de Kuopio a réussi trois assists.

En soirée, la République tchèque est passée à la quatrième place du groupe A à la faveur de son succès 3-0 face à la Biélorussie. Les Tchèques sont désormais à égalité avec la Suisse - 9 points - mais avec un match en plus. Les Tchèques ont fait la différence au premier tiers-temps avec trois buts de Sulak, Horak et Repik. (si/nxp)