Le «Hit» des CM 2020 est signé Bastian Baker

«Here We Go», la chanson officielle du championnat du monde de Hockey sur glace 2020 de l’IIHF, est interprétée par le chanteur de notoriété internationale Bastian Baker. L’artiste lausannois de 28 ans a écrit le titre avec le DJ Yves Larock, auteur du tube mondialement connu «Rise Up» sorti en 2008. «Here We Go» est la fusion de deux univers musicaux totalement différents, a déclaré Bastian Baker.

Bastian Baker & Yves Larock. Here We Go. Official Song 2020 IIHF Ice Hockey World Championship

«Here We Go parle de ces instants dans la vie où l’on atteint le point de non-retour, explique Bastian Baker, ex-hockeyeur du mouvement junior du Lausanne Hockey Club. Dans le sport justement, les athlètes ont parfois travaillé toute leur vie pour atteindre ce moment particulier et lorsqu’ils y parviennent, une seule chose compte: tout donner. Voilà l’énergie, la dynamique et l’émotion que j’ai essayé de mettre dans cette chanson. Vis l’instant présent et fais tout ce qu’il faut pour ne rien devoir regretter».

«Here We Go» accompagnera les fans et mettra l'ambiance dans les patinoires durant tous les championnats du monde 2020 à Zurich et Lausanne en mai.