Le LHC en quarts de finale de la Champions League

Que ce fut dur! Lausanne semblait pourtant se diriger vers une soirée tranquille lorsqu’il a pris une longueur d’avance à la 16e par Tyler Moy (3-2). A cet instant, le LHC comptait même deux buts d’avance à la faveur de son succès 1-2 à l’aller.

Après un tiers intermédiaire lancinant, Plzen s’est réveillé lors de l’ultime période. Les Tchèques sont revenus au score à la 47e avant de prendre une longueur d’avance à la 54e. Lors de l’ultime minute, Josh Jooris est passé tout proche d’éviter la prolongation, seul face à la cage vide.

C’est donc en prolongation que les hommes de Ville Peltonen ont assuré leur qualification. A la suite d’un contre rageur de Joel Genazzi, Cory Emmerton s’est retrouvé seul face au gardien tchèque. Le joueur de centre canadien a offert la victoire au Lausanne HC.

????!!! GAME. OVER!



Pure brilliance by Genazzi and Emmerton! @lausannehc are in the Quarter-Finals!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/oNJsgTH54Y