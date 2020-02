Le LHC n’a plus que trois points d’avance sur la barre

Au lendemain d’une défaite concédée face à Bienne - la 5e en 6 matches -, les Lions avaient visiblement à cœur de se relancer, samedi soir à Rapperswil. Ils ont en tout cas dicté le rythme d’entrée de jeu et ont logiquement pris l’avantage par l’intermédiaire de Petteri Lindbohm (8e 0-1). Bilan des tirs cadrés après un tiers: 19-3 (!) en faveur de Lausanne. Dominateurs, les hommes de Ville Peltonen ont capitalisé une deuxième fois à la 26e minute de jeu, avec une réussite de Cody Almond (0-2).

Le hic, c’est que derrière le LHC a levé le pied. Rappi a pris l’initiative du jeu à son compte et a fini par réduire la marque (45e Loosli 1-2). Les visiteurs ont eu de la peine à se remettre dedans. Ils ont souffert. Ils ont tremblé. Ils ont peut-être cru que le plus dur était fait lorsqu’Andrew Rowe a écopé de 5 minutes de pénalité à la 55e (charge contre la tête de Fabian Heldner). Mais ils ont concédé l’égalisation en évoluant avec un homme de plus sur la glace (57e Schneeberger 2-2). Avant de laisser filer une deuxième unité en prolongation (63e Cervenka 3-2).

Voilà Lausanne à la septième place, avec trois points d’avance sur la barre seulement.

Jérôme Reynard, Rapperswil

Rapperswil - Lausanne 3-2 ap (0-1 0-1 2-0 1-0)

St.Galler Kantonalbank Arena, 3514 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Kaukokari; Obwegeser, Kehrli.

Buts: 8e Lindbohm (Jooris) 0-1, 26e Almond (Bertschy, Lindbohm) 0-2, 45e Loosli (Dünner) 1-2, 57e Schneeberger (Clark/4c5) 2-2, 63e Cervenka (Egli) 3-2.

Rapperswil: Bader (47e Nyffeler); Egli, Randegger; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Schneeberger, Profico; Clark, Cervenka, Casutt; Loosli, Rowe, Schlagenhauf; Dünner, Pyatt, Simek; Mosimann, Ness, Eggenberger. Entraîneur: Tomlinson.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Nodari, Genazzi; Lindbohm, Frick; Oejdemark; Pereskokov, Jooris, Vermin; Grenier, Jeffrey, Kenins; Bertschy, Almond, Herren; Moy, Froidevaux, Antonietti; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 3x2’ + 1x5’ (55e Rowe, méconduite pour le match) contre Rapperswil; 3x2’ contre Lausanne.

Notes: Rapperswil sans Schweri (blessé), Kristo, Hüsler, Schmuckli, Wetter ni Forrer (surnuméraires). Lausanne sans Holm, Emmerton (blessés) ni Leone (surnuméraire).