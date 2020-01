Le LHC s’offre les ZSC Lions

Lausanne s’est libéré d’un immense fardeau face aux ZSC Lions. Les Vaudois ont enfin marqué en powerplay, une première depuis… le 23 décembre dernier, soit plus de 40 minutes consécutives infructueuses en supériorité numérique. Yannick Herren, auteur du 2-1 (22e) et du 3-2 (42e), à chaque fois à cinq contre quatre, a permis au LHC de prendre l’option sur la victoire. Avant le doublé de l’attaquant valaisan, le défenseur suédois Philip Holm a inscrit son premier but pour le LHC d’un tir de la ligne bleue à 58 secondes de la première pause (20e, 1-1). L’international Pius Suter a quant à lui inscrit les deux réussites zurichoises (8e, 0-1 et 39e, 2-2). Les Zurichois ont sorti leur gardien au profit d’un sixième joueur de champ en fin de match, mais Robin Grossmann en a profité pour marquer le 4-2 dans la cage vide (60e).

Les Lausannois ont affiché un tout autre visage que la veille lorsqu’ils étaient sortis vainqueurs du derby lémanique (3-0) malgré une performance minimaliste. Cette fois-ci, les Lions ont livré un match de qualité devant leur public et empoché leur huitième point en trois matches cette semaine.

Cyrill Pasche, Lausanne

Lausanne – Zurich Lions 4-2 (1-1 1-1 2-0)

Vaudoise aréna. 8675 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Fluri, Fuchs et Wolf.

Buts: 8e P. Suter (Roe/ 4 c 5!) 0-1, 20e (19’02) Holm 1-1, 22e Herren (Moy/ 5 c 4) 2-1, 39e P. Suter (C. Baltisberger) 2-2, 42e Herren (Moy, 5 c 4) 3-2, 60e (59’02) Grossmann (5 c 6, cage vide) 4-2.

Lausanne: Stephan; Grossmann, Genazzi; Lindbohm, Frick; Nodari, Holm; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Leone; Antonietti, Jeffrey, Vermin; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Zurich Lions: Ortio; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Sutter, K. Suter; C. Baltisberger, Roe, P. Suter; Hollenstein, Diem, Bodenmann; Brüschweiler, Krüeger, Pedretti; Simic, Schäppi, Sigrist. Entraîneur Grönborg

Notes: Lausanne sans Emmerton ni Kenins (blessés). Zurich sans Blindenbacher, Flüeler, Wick (blessés), Prassl (malade) ni Pettersson (surnuméraire). Temps mort demandé par Zurich (57’14). Zurich sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’14 à 59’02).

Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ contre Zurich Lions.