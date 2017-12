Le Team Canada se qualifie pour la finale

Pour affronter la Suisse ou le HC Davos, le Team Canada, double tenant du titre, devait passer l'obstacle de Mountfield. Rien ne fut facile pour la sélection à la feuille d'érable. Ce n'est qu'à 4 minutes du terme de la partie que Zach Boychuk, l'attaquant du Slovan Bratislava, a marqué l'important 4-2 en supériorité numérique. Jusque-là, les Canadiens étaient restés à la merci des Tchèques du toujours vert Jaroslav Bednar (41 ans).

Ce Team Canada n'est certainement pas le plus talentueux aperçu sur les hauteurs grisonnes mais, comme souvent, il possède des qualités d'abnégation sans égal. A leur décharge, les joueurs de l'entraîneur Willie Desjardins ont toujours fait la course en tête dans cette demi-finale parfois ennuyeuse. Ils ont rapidement ouvert le score par le Zougois David McIntyre (5e). L'avant-centre d'...Olten, Jay McClement doublait la mise sur une grossière erreur du portier Patrik Rybar. Treize secondes plus tard, le gardien canadien Kevin Poulin lui rendait la pareille. Le dernier rempart de Zagreb laissait filer entre les jambières un tir de Cingel (16e). Ce fut sa seule erreur du match. Il fut ensuite déterminant comme sur cette parade face à Koukal à la 51e.

Après un splendide tir du poignet de Cody Goloubef (24e), Mountfield pouvait revenir à 2-3 en infériorité numérique sur un contre de Dragoun (35e). Mais les Canadiens, à l'usure, sont parvenus à tenir avant d'asséner le coup fatal par Boychuk et Noreau dans le but vide. A Davos, le Team Canada n'a perdu qu'un match sur les quinze derniers disputés. C'était l'an dernier dans le tour préliminaire contre Dinamo Minsk (4-7). (si/nxp)