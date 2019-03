Le Wild et Kevin Fiala peuvent encore rêver

A la bagarre pour la 8e place qualificative pour les séries, le Minnesota Wild, à qui il reste quatre parties pour arracher les play-off, a empoché une précieuse victoire dans la nuit de vendredi à samedi. Les coéquipiers de Kevin Fiala ont vite mené 3-0 avant de finalement s'imposer 3-2 face à Las Vegas.

Le Saint-Gallois de 22 ans a marqué le troisième but de sa formation, son 12e de l'exercice en cours et présente désormais une fiche saisonnière avec 38 points au compteur. «Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous inquiéter de nous-mêmes... Nous devons nous concentrer sur notre prochain match. Et ça va probablement être la plus dur de l’année, a concédé l'entraîneur Bruce Boudreau, en référence au duel contre Arizona dimanche. L'ancienne équipe de Nino Niederreiter est quasiment condamnée à remporter ses quatre prochains matches si elle espère participer à la lutte pour la Coupe Stanley.

Dans les autres parties de la nuit, l'Avalanche du Colorado a justement dominé les Coyotes (3-2). Sven Andrighetto a patiné 9 minutes sans marquer de point. Les deux Suisses de Nashville, Roman Josi (25') et Yannick Weber (10') ont passé une bonne soirée contre Pittsburgh (3-1). Pas Nico Hischier (17'), battu avec les Devils par les Red Wings (4-0). (nxp)