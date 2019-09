Le futur de Yannick Herren est-il à Lausanne?

Yannick Herren a disputé cinq saisons sous le maillot de Lions. La dernière a été particulièrement compliquée. Auteur de sept points lors des cinq premiers matches, il était même le meilleur compteur de la ligue. Et puis plus grand-chose. Son total de 16 points en 34 matches est donc un trompe-l’œil. Non, le Haut-Valaisan ne sort pas d’une bonne saison. Lors de la préparation, il a souvent été cantonné au rôle de treizième attaquant. Alors dimanche, lorsque Ville Peltonen l’a aligné sur un trio à vocation offensive, il a tenté d’en profiter au mieux. Avec un but, il a fait une bonne performance. «Finalement, c’est sur la glace le seul endroit où je peux montrer ma valeur, nous a-t-il confié. Alors je tente de le faire au mieux. Le reste, j’essaie de ne pas trop y accorder d’importance.»

Selon plusieurs sources concordantes, Yannick Herren est proposé à d’autres clubs sur le marché. «Je n’ai aucun impact sur ce point, alors je ne perds pas d’énergie là-dedans. Moi, je tente de jouer le mieux possible et de m’entraîner pour être en forme lorsque ma chance arrive.» Car lorsqu’il a sa chance, l’ancien junior des Kloten Flyers a de sacrés atouts à faire valoir. Lors de la saison 2016-2017, il avait été terriblement efficace avec 36 points (18 buts, 18 assists) alors qu’il formait une paire très efficace avec Dustin Jeffrey.

Pour l’heure, aucune formation de l’élite n’a eu envie de répondre favorablement aux appels du pied de Jan Alston qui ne se séparera pas purement et simplement de Yannick Herren. Et pour cause. Si le Canado-suisse peut compter sur une brigade offensive très talentueuse, il n’a qu’un minimum de marge de manœuvre. En ce sens, se départir d’un élément n’est pas une option. Alors Yannick Herren devra prendre son mal en patience… à moins que sa chance ne vienne? Vendredi, en Champions Hockey League, il tentera de se mettre à nouveau en lumière pour forcer la main de son entraîneur Ville Peltonen.