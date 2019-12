Le rêve d’Ambri s’est arrêté subitement

Trinec avait pris le meilleur départ dans la rencontre en se montrant dangereux dès les premières secondes. Ce sont toutefois les Tessinois qui immédiatement pris la tête par Giacomo Dal Pian (5e, 1-0). A la suite de cette rapide ouverture du score, Ambri-Piotta aurait dû prendre le large. Mais les attaquants levantins se sont heurtés à un bon Petr Kvaca devant le filet adverse.

Les joueurs de Luca Cereda m’ont pas faibli lors de la période intermédiaire. Problème? Ils n’ont pas été plus réalistes. Loin s’en faut. Ainsi Matt D’Agostini et Floran Douay se sont créé les deux occasions les plus franches. A la 36e, le Genevois prêté à Ambri s’est présenté seul face au but adverse mais n’a pas trouvé la faille. En toute fin de tiers, les Tchèques ont égalisé sur une jolie action conclue par Ondrej Kovarcik (40e, 1-1). L’ailier n’a laissé aucune chance à Daniel Manzato d’un tir soudain et précis.

Par la suite, les pensionnaires de la Valascia ont eu de quoi regretter encore davantage ces occasions manquées. A la 46e, Dravecky a donné l’avantage à Trinec d’un tir à bout portant. Mais ce but n’a pas semblé perturber Ambri-Piotta puisque les Tessinois ont égalisé six minutes plus tard par Brian Flynn (52e, 2-2). Lors de la prolongation, Matej Stransky a inscrit le but de la victoire après un puck perdu en zone offensive par les Léventins.

Mardi, le Team Canada partira favori de cette finale face à une formation tchèque qui a bataillé jusque tard dans la soirée pour se qualifier. En cas de succès, les Canadiens remporteraient la seizième Coupe Spengler de leur histoire.

Grégory Beaud, Davos

Ambri-Piotta - Ocelari Trinec 2-3 ap (1-0 0-1 1-1)

Vaillant Arena, 6300 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Hebeisen, Salonen (Fin); Progin et Shisholo (Rus).

Buts: 5e Dal Pian (Incir, Douay) 1-0. 40e O. Kovarcik (Martynek, M. Kovarcik) 46e Dravecky (Gernat, Stransky) 1-2. 52e Flynn (Jelovac) 2-2. 62e Stransky (Doudera) 2-3.

Notes: Ambri-Piotta sans Moor, Mazzolini, Hinterkircher, Neuenschwander ni Fischer (surnuméraires). Ocelari Trinec sans Danecek, Galvis ni Kofron (surnuméraires) Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta; 4 x 2’ contre Ocelari Trinec.