Le show Timo Meier, la victoire des Sharks

Cette revanche de cette même finale de Conférence en 2016 a commencé fort pour les Sharks. Les Californiens l'ont emporté largement, avec deux joueurs particulièrement en haut de l'affiche: Timo Meier et Logan Couture. Les deux hommes ont chacun inscrit deux buts et réussi un assist, lançant les leurs vers un premier succès dans cet acte I.

«On a tellement de bons gars dans cette équipe, tellement de types qui sont d'incroyables joueurs de hockey..., a soufflé le jeune Suisse après la rencontre. C'est vraiment sympa de pouvoir encore jouer à cette période de l'année et de réussir à gagner des matches. C'est pour ça que je joue. Pour gagner la Coupe Stanley.»

Ce qu'a réussi, à 22 ans, l'ancien junior de Herisau est exceptionnel. Sa soirée de samedi a résumé à merveille ses capacités. Meier a d'abord profité d'un contre à la ligne bleue adverse pour enrhumer un défenseur, avant de se jouer du gardien avec une feinte ébouriffante (31e/4-2). Il a ensuite fait preuve d'opportunisme, en trouvant la jambière d'un arrière, puis le fond des filets, alors qu'il tentait de remettre le puck dans l'axe (38e/5-2).

Timo Meier with his second of the night! Sharks up 3!#SJSharks 5 - 2 #STLBlues

Le No 28 était déjà à l'origine de l'ouverture du score de Couture, à la suite d'une grosse charge dont il a le secret au centre de la glace. La rondelle arrivait sur la crosse de Nyquist, qui avait servi l'ancien éphémère Genevois (2012-2013) pour l'ouverture du score de la 4e minute.

San Jose tentera de confirmer cette belle entrée en matière lundi déjà, toujours dans son antre du SAP Center. Dimanche, ce sont Nino Niederreiter et les Carolina Hurricanes qui entreront en lice pour la finale pour la finale de l'Est contre les Bruins de Boston, à 21 heures en Suisse.

