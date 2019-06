Les Blues remportent l’acte V dans la controverse

Les St.Louis Blues, qui se sont imposés 1-2 au TD Garden de Boston dans la nuit de jeudi à vendredi, ne sont plus qu’à un succès de la première conquête de la Coupe Stanley de leur histoire. L’équipe entraînée par Craig Berube mène en effet 3-2 dans la série au meilleur des sept matches et aura une première occasion de s’approprier le prestigieux trophée dans la nuit de dimanche à lundi devant son public.

Dans l’acte V nettement dominé par les Bruins dans le chapitre des tirs cadrés (39-21), la formation venue du Missouri a ouvert la marque à l’entame de la période médiane. Sur l’action, Zach Sanford a effectué une passe lumineuse à Ryan O’Reilly, auteur de son sixième goal des séries printanières 2019.

Tombé à la 51e minute, le but de la victoire des Blues, obtenu par le Québécois David Perron, a été entaché d’une nouvelle controverse liée à l’arbitrage. Quelques secondes avant que la lampe vire au rouge, un geste de Tyler Bozak sur Noel Acciari n’a pas été sanctionné par les directeurs de jeu.

HOW IS THIS NOT A PENALTY???????

Bozak trips Acciari which leads to STL goal pic.twitter.com/MOULVvrMlw