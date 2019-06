Les Blues retrouvent le sourire face aux Bruins

Deux jours après avoir subi une cinglante contre défaite dans l’acte III de la finale de la Coupe Stanley contre les Boston Bruins (2-7), les St.Louis Blues sont revenus à 2-2 dans la série au meilleur des sept matches.

Toujours devant son public de l’Enterprise Center, l’équipe entraînée à titre intérimaire par Craig Berube s’est imposée 4-2 contre les lauréats de la Coupe du Président. Auteur de deux buts, dont celui de la victoire à la 51e minute, Ryan O’Reilly a été le grand artisan de ce succès.

2nd of the game for Ryan O'Reilly! #StanleyCup pic.twitter.com/wCvoZbeeYW

Le joueur de centre ontarien de 28 ans présente désormais une fiche de 18 points, dont cinq goals, depuis le début des séries printanières 2019.

Durant cette partie où les gardiens ont accordé de coûteux rebonds, le club du Missouri a su se mettre au niveau des Bruins dans le registre physique. Le match a été pimenté de 85 mises en échec, dont 44 à l’actif des joueurs locaux.

L’équipe dirigée par Bruce Cassidy a dû composer sans son défenseur Zdeno Chara dès le début du tiers médian. Le colosse slovaque de 42 ans a reçu un puck en plein visage.

"Zdeno Chara paints the ice red after stopping a puck with his face" https://t.co/VgHiK5yhfH