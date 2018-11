Les New Jersey Devils gagnent sans Nico Hischier

Les New Jersey Devils, qui restaient sur trois défaites d'affilée, ont renoué avec la victoire. Sur leur glace, ils ont battu les Pittsburgh Penguins 4-2. Blessé dans le haut du corps (poignet) dimanche à Winnipeg, l'attaquant valaisan Nico Hischier ne faisait pas partie de l'alignement des Devils. Hischier a en l'occurrence raté son premier match depuis ses débuts en NHL, la saison dernière (102 matches de suite).

A San Jose, on a a assisté à une partie complètement folle. Les Sharks ont pris l'avantage 3-0, avant que les Nashville Predators ne renversent la situation (4-3 à la 43e minute, assist de Kevin Fiala sur le 4-3 signé Grimaldi). Mais San Jose a réussi à passer l'épaule pour s'imposer 5-4. Attaquant des Sharks, Timo Meier n'a pas inscrit son treizième but de l'exercice, malgré ses quatre tirs cadrés. Il a patiné durant 21'35'' et a terminé la partie avec un plus/minus de -1. Du côté des Preds, les défenseurs Roman Josi (+1) et Yannick Weber (-2) ont été alignés respectivement 27'56'' et 17'09''.

Deux autres Suisses ont patiné mardi soir. Nino Niederreiter a été aligné 16'35'' pour le Minnesota Wild, qui s'est incliné 2-5 contre les Washington Capitals. «El Nino» a tiré deux fois au but, sans succès. Enfin, Luca Sbisa (15'53'' de temps de jeu) et les New York Islanders ont battu les Vancouver Canucks 5-2.

NHL. Les résultats de mardi: Los Angeles - Toronto 1-5. San Jose - Nashville 5-4. Buffalo - Tampa Bay 2-1. Detroit - Arizona 6-1. Edmonton - Montréal 6-2. Minnesota - Washington 2-5. New Jersey - Pittsburgh 4-2. New York Islanders - Vancouver 5-2. Philadelphie - Florida 1-2. (nxp)