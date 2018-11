Les trois Suisses de Nashville brillent

Samedi, dans le championnat de NHL, les trois Suisses des Nashville Predators ont inscrit leur nom sur la feuille du compteur lors du match gagné en prolongation par la franchise du Tennessee à Dallas (5-4).

Le capitaine Roman Josi (27'16") a été le grand bonhomme des Preds. L’arrière bernois a inscrit son cinquième but de la campagne 2018-2019, celui de l’égalisation à 43 secondes du terme du temps régulier, alors que son équipe patinait en avantage numérique et avait remplacé son gardien par un quatrième attaquant.

Seconds left in the game, @rjosi90 ties it up. The @PredsNHL on the comeback trail again. #NSHvsDAL pic.twitter.com/8fDBEgI3YK