Loeffel marque quatre fois, la Suisse gagne

Incroyable Romain Loeffel! Le défenseur du HC Lugano, sur un nuage, a inscrit… quatre buts face aux Russes vendredi, dont un triplé en moins de cinq minutes en troisième période entre la 47e et la 52e minute. Le résumé de la folle soirée du Chaux-de-Fonnier en quatre gestes de classe? Deux tirs directs en powerplay puis deux tirs du poignet à forces égales en fin de soirée. Du tout grand art!

Comme la veille face à la Norvège, l’équipe de Suisse a donné le ton face aux Russes en finale du tournoi de Viège. Le premier but – une déviation de Thomas Rüfenacht consécutive à un tir de Tristan Scherwey après un engagement gagné par Tanner Richard – est tombé à la 8e minute de jeu. Les Suisses, déjà très convaincants la veille en supériorité numérique, ont ensuite confirmé que leur jeu de puissance est de qualité: le 2-0 et le 4-0 signés Romain Loeffel (13e et 47e) ainsi que le 3-0 de Vincent Praplan (30e) ont été réalisés avec un homme en plus sur la glace.

Nyffeler ovationné

Devant les filets helvétiques, Melvin Nyffeler a assuré le spectacle. Le gardien de Rapperswil, qui a remplacé Reto Berra (douleurs musculaires) en cours de semaine, a tout simplement été brillant, à l’image de ses deux arrêts de la 12e et de la 40e, lorsqu’il s’est notamment retrouvé tout seul face à un, puis deux attaquants russes. Le public de la Lonza Arena lui a d’ailleurs réservé une ovation debout après sa spectaculaire parade survenue un peu plus de 30 secondes avant la fin de la deuxième période.

Cyrill Pasche, Viège

Suisse – Russie 8-2 (2-0 1-0 5-2)

Lonza Arena. 3844 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Tscherrig, Obwegeser et Kovacs (Hon).

Buts: 8e Rüfenacht (Scherwey, Richard) 1-0, 13e Loeffel (Suter, Corvi/ 5 c 4) 2-0, 30e Praplan (Egli, Ambühl/ 5 c 4) 3-0, 47e Loeffel (Untersander, Moser/ 5 c 4) 4-0, 48e Bertaggia (Ambühl, Untersander) 5-0, 50e Loeffel (Praplan) 6-0, 52e Loeffel (Ambühl, Praplan) 7-0, 53e Pogorishny 7-1, 54e Dergachyov 7-2, 60e Scherwey (Praplan/ 4 c 4) 8-2.

Suisse: Nyffeler; Egli, Fora; Untersander, Furrer; Karrer, Marti; Trutmann, Loeffel; Bertaggia; Bertaggia, Ambühl, Rod; Andrighetto, Corvi, Moser; Rüfenacht, Richard, Scherwey; Praplan, Suter. Entraîneur: Fischer.

Russie: Tikhomirov (47e Fedotov); Paigin, Sharipzyanovl; Voronkov, Ermakov; Demidov, Karpukhin; Pogorishny, Alyaev; Koshelev, Dergachyov, Igumnov; Tolchinsky, Byvaltsev, Kudryavtsev; Altybarmakyan, Kodola, Kayumov; Tsyplakov, Galimov, Kotlyarevsky. Entraîneur: Bratash.

Notes: La Suisse sans Berra (blessé) ni Hollenstein (malade). Tir sur le poteau: Kotlyarevsky (15e).

Pénalités: 5 x 2’contre la Suisse, 7 x 2’ contre la Russie.