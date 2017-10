Logan Couture ne fait pas dans la dentelle

Sans Timo Meier surnuméraire, San Jose s'est imposé 4-1 à New York face aux Rangers. Auteur d'un but et d'un assist, Logan Couture a brillé de mille feux. Avec six buts et trois passes décisives lors de ses quatre derniers matches, l'ex-Servettien est bien l'arme absolue des Sharks. San Jose a également pu s'appuyer sur un «box play» très efficace pour forcer la décision au Madison Square Garden. Les Sharks ont, en effet, évolué à six reprises à quatre contre cinq sans concéder le moindre but.

Meier muet

Muet lors de ses quatre derniers matches, Timo Meier devra redoubler d'efforts pour regagner sa place au sein d'une équipe qui a remporté trois de ses quatre dernières rencontres.

