Mais que fait cet ancien coach du LHC en Lituanie?

La saison dernière, Doug Boulanger (31 ans) avait été nommé sélectionneur de l’équipe nationale de Lituanie M18 à la suite d'un mandat d'assistant de M17 suisses. Après un an de fonction, le Québécois exilé en Suisse depuis 2012 s’est vu confier la responsabilité de M20 en plus des M18. Mais au fait, comment se retrouve-t-on entraîneur de l’équipe nationale balte? «C'est tout simple, sourit Doug Boulanger. Lorsque j'étais à l'université de Southern New Hampshire, je vivais au sein d'une famille lituanienne. Leur fils, qui évoluait sur la même ligne que moi est devenu un ami, tandis que le père était un biathlète qui a remporté une médaille d'or aux Jeux de Sarajevo en 1984. Il est devenu coach olympique pour les Etats-Unis. C'est ainsi que j'ai noué des liens avec ce pays qui m'ont peut-être aidé par la suite.»

Mais ce n'est pas à cette occasion qu'il a fait connaissance avec la fédération lituanienne. «Lorsque j'étais directeur de la Leysin Sports Academy, j'ai été mandatépour donner des cours de perfectionnement à de jeunes lituaniens. Deux ans plus tard, Dainius Zubrus, un ancien joueur de NHL et actuel président de la fédération, a repris contact avec moi. Cela a abouti lorsque j'ai terminé mon travail avec le Lausanne HC.»

Dainius Zuburs (à dr.), président de la fédération satisfait.

«Pas un tremplin»

Doug Boulanger (2e depuis la gauche) avec Mike McNamara (tout à gauche), Dovydas Kulevicius (assistant) et Petras Nauseda (Manager général)

Pour sa première saison avec les Lituaniens, Doug Boulanger était épaulé par Mike McNamara, entraîneur au mouvement junior du HC Bienne. L'équipe coachée par les deux Suisses d'adoption a terminé à la deuxième place de la Division 2A, le troisième niveau mondial, derrière la Pologne. Un exploit. «Nous étions privés de nos quatre ou cinq meilleurs joueurs, a-t-il détaillé. Les dirigeants étaient très satisfaits de nos prestations.» L'équipe du Québéco-vaudois a manqué la promotion de peu puisqu'elle n'a perdu qu'un seul match, face au futur promu. «C'était inattendu, a détaillé Doug Boulanger. Mais c'est probablement pour cela que l'on m'a fait confiance pour reprendre en parallèle les M20 en plus des M18.»

Lors de la prochaine saison, il passera six semaines en Lituanie. «Grâce à mon passé dans cette famille originaire de là-bas, j'ai quelques connaissances de la langue, remarque-t-il. Mais les entraînements se font en anglais. Et j'ai toujours deux assistants du pays qui assurent la traduction.» Sous ses ordres, il a pu compter sur les services de deux joueurs issus du championnat de Suisse: Herkus Marcinkevicius (Lugano) et Plepys Rojus (Bienne).

L'équipe M18 a remporté l'argent à domicile

Cette expérience lui donne-t-elle des envies de revenir en sélection suisse? «Pour l'instant, ce n'est pas au programme, remarque-t-il. Entre mes différentes sociétés et ma fonction dans le développement des joueurs au sein de l'agence The 6ix Sports Leadership, j'ai suffisamment à faire (rires). Et je suis attaché à cette liberté qui me permet de pouvoir combiner toutes ces choses. Mais je ne ferme évidemment pas de portes.» Mais entre un camp à Kiev, d'autres à Vilnius et Tallinn sans oublier le Mondial M20 à Vilnius et le mondial M18 à Tallinn, il y a fort à parier que Doug Boulanger n'aura pas le temps de trop se disperser.