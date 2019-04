Nico Hischier ouvre les horizons du possible

Nico Hischier a donné ses premiers coups de lames sous le maillot de l’équipe de Suisse mardi en fin d’après-midi aux Vernets. Si son coup d’œil, sa vista et sa technique sont intacts malgré la fin de saison prématurée des New Jersey Devils (lire l’encadré), l’objectif est de «dérouiller la machine» avant le premier match des Mondiaux, le 11 mai contre l’Italie, à Bratislava. «Cela faisait un petit moment que je n’avais plus patiné, a souri le Valaisan en quittant la glace. Il s’agit désormais de retrouver le rythme. Mais ça devrait aller…» Tout le monde, dans le camp helvétique, le croit sur parole.

Le No 1 de la draft NHL en 2017 ouvre des pistes inexplorées pour la sélection de Patrick Fischer: jamais elle n’avait pu compter sur un joueur de centre aussi talentueux pour les Mondiaux. «C’est quelqu’un qui aura de l’impact et que l’on va beaucoup voir durant le tournoi», assure le Québécois Patrick Emond. Le nouvel entraîneur de Genève-Servette faisait partie de la poignée de curieux venus épier la pépite. «C’est un joueur tellement complet, qui a tant de qualités et si peu de défauts. Ce qui est fou, c’est qu’il n’a que 20 ans et déjà deux saisons de NHL dans les jambes.»

«Il sait tout faire»

La dernière fois que le Valaisan a porté le maillot de l’équipe de Suisse, c’était aux Mondiaux juniors, en 2017 au Canada. Un tournoi qu’il avait survolé. Damien Riat, le Genevois du HC Bienne, était aux premières loges lors de l’avènement du «Petit Prince» sur la scène internationale. «Nous avions joué ensemble sur le même trio. Il avait été exceptionnel et avait disputé un très gros tournoi avant d’être choisi au premier rang de la draft NHL quelques mois plus tard. Il sait tout faire. Au niveau junior, sa spontanéité lui permettait de réaliser des choses complètement inattendues.»

Aligné mardi aux côtés de deux ailiers «nord-américains», Kevin Fiala (Minnesota Wild) et Vincent Praplan (dans l’organisation des Florida Panthers), Hischier est destiné à piloter la ligne de parade le mois prochain en Slovaquie. «La chimie est quelque chose de très important, prévient le sélectionneur. Ces trois-là n’ont encore jamais joué ensemble. Nous verrons comment cela fonctionne. C’est à cela que serviront les matches de préparation: à faire des essais et à développer des automatismes.»

Le premier test, qui correspondra aussi à ses grands débuts sous le maillot national «A», aura lieu vendredi à Sierre. À quelques kilomètres seulement de Naters, là où il a grandi. «Jouer pour la Suisse, j’en suis fier», souligne Hischier. Et bien qu’il soit l’un des cadets du groupe, son numéro 13 fétiche lui est déjà promis.

Dans le «jardin» de Noah Rod

Le lendemain, c’est aux Vernets, dans le «jardin» de Noah Rod, qu’il fera étalage de son talent. Le capitaine de Genève-Servette connaît bien le Valaisan pour l’avoir côtoyé à un tournoi mondial M20 par le passé. «À l’époque, c’était le petit jeune avec la grille, se marre Rod, médaillé d’argent à Copenhague au printemps dernier. Ce qui m’impressionne, c’est qu’il n’est pas particulièrement robuste ni rapide, mais son intelligence lui permet de faire la différence. Il me fait penser à Joe Pavelski (ndlr: le capitaine des San José Sharks, que Rod avait côtoyé lorsqu’il faisait partie de l’organisation californienne). Le genre de gars qui ne paie pas de mine au premier abord, mais qui réussit toujours à marquer ses 30-35 buts par saison.»

Sans Nico Hischier au printemps dernier au Danemark, l’équipe de Suisse avait manqué le titre mondial pour quelques millimètres (tir de Fiala capté par le gardien suédois en prolongation). Sa présence cette année va susciter son lot d’attentes. Seront-elles démesurées? «Peu importe où l’on joue, les attentes sont toujours élevées, relativise le Haut-Valaisan. Pour moi, ce sera un défi personnel. Nous allons tout donner pour aller le plus loin possible.»

Avec l’élimination des Nashville Predators en play-off dans la nuit de lundi à mardi, Hischier peut même espérer voir débarquer un autre renfort de luxe: le Bernois Roman Josi, capitaine de la franchise du Tennessee et l’un des meilleurs défenseurs de la planète.

