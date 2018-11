Nico Hischier sort sur blessure

L'attaquant suisse des New Jersey Devils Nico Hischier n'a pas pu terminer le match qui opposait son équipe aux Winnipeg Jets. Touché au poignet gauche, il a en effet quitté la glace dans le courant du deuxième tiers-temps.

Son club n'a pas donné plus de détails sur la blessure de Hischier, se contentant d'évoquer une «blessure dans le haut du corps». Les Devils se sont inclinés 2-5 face aux Jets.

Center Nico Hischier (upper body) is questionable to return tonight in #NJDvsWPG. — New Jersey Devils (@NJDevils) 12 novembre 2018

Nico Hischier went down the tunnel a few minutes ago and hasn't returned. — Chris Ryan (@ChrisRyan_NJ) 12 novembre 2018

Timo Meier a été plus heureux. L'attaquant des San Jose Sharks s'est fait l'auteur d'un assist à un peu plus d'une minute de la fin de la rencontre qui opposait son team aux Calgary Flames. Sa mention d'aide a permis à Pavelski de sceller le score final dans le but vide (3-1).

Enfin, Nino Niederreiter s'est également fait l'auteur d'un assist dimanche soir. Le Minnesota Wild a battu les St. Louis Blues 3-2.

NHL. Les résultats de dimanche: Edmonton - Colorado 1-4. Boston - Las Vegas 4-1. San Jose - Calgary 3-1. Winnipeg - New Jersey 5-2. Florida - Ottawa 5-1. Washington - Arizona 1-4. St. Louis - Minnesota 2-3.

