Niederreiter et Andrighetto passent en play-off

Exclus des play-off de la NHL depuis 2009, les Carolina Hurricanes ont composté leur billet pour les séries éliminatoires 2019 lors des matches qui se sont disputés dans la nuit de jeudi à vendredi.

L’équipe entraînée par Rod Brind’Amour a assuré sa place grâce à sa victoire contre les New Jersey Devils qui ont composé avec le défenseur zurichois Mirco Müller et le joueur de centre valaisan Nico Hischier (3-1). Et grâce au but de la sécurité réussi par l’ailier grison Nino Niederreiter à la 57e minute.

Le succès des Canes fragilise la position du Canadien de Montréal, qui s’est incliné 2-1 à Washington. 9es du classement de la Conférence Est, les Habs n’ont plus leur destin en mains. Pour accrocher le 8e rang, ils devront battre Toronto samedi et prier pour que les Columbus Blue Jackets n’empochent pas plus d’un point lors de leurs deux dernières sorties (chez les New York Rangers et à Ottawa).

Un autre attaquant suisse a célébré une accession aux play-off: l’ailier zurichois Sven Andrighetto du Colorado Avalanche. La franchise de Denver a assuré sa place dans les séries printanières contre les Winnipeg Jets (3-2 ap).

Avec Roman Josi, mais sans Yannick Weber (surnuméraire), les Nashville Predators ont battu les Vancouver Canucks qui avaient rayé l’attaquant bernois de leur alignement (3-2). (nxp)