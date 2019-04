Nino Niederreiter franchit la barre des 50 points

Pour la deuxième fois de sa carrière, Nino Niederreiter a atteint le plateau des 50 points saisonniers à l’occasion des dix matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de mardi à mercredi. L’ailier grison a obtenu un assist dans la victoire des Carolina Hurricanes à Toronto (4-1).

Ce succès a permis à l’équipe de Rod Brind’Amour de consolider sa position dans la zone des équipes éligibles pour les play-off dans la Conférence Est, alors qu’il reste deux parties à écouler. Les Canes sont 7es (95 points). Ils disposent d’une marge d’une unité sur les Columbus Blue Jackets, qui ont trébuché à Boston (6-2), et sur le Canadien de Montréal, qui a réalisé une bonne performance contre le Tampa Bay Lightning (4-2).

Sans l’arrière bernois Yannick Weber, surnuméraire, les Nashville Predators ont empoché les deux points à Buffalo (3-2). Impliqué sur le but de la victoire, le défenseur bernois Roman Josi a été crédité d’une 56e mention personnelle. Cette moisson constitue sa deuxième plus belle statistique personnelle après les 61 points amassés en 2015-2016.

Dans le duel sans réel enjeu entre les Vancouver Canucks et les San Jose Sharks (4-2), les ailiers suisses Sven Bärtschi et Timo Meier ne se sont pas inscrits au pointage. Contrairement à l’ailier zurichois Sven Andrighetto qui a marqué son septième but de la campagne avec le Colorado Avalanche face aux Edmonton Oilers (6-2).

Conjugué au revers des Arizona Coyotes contre les Los Angeles Kings (3-1), ce succès rapproche la franchise de Denver des play-off et élimine le Minnesota Wild de l’attaquant saint-gallois Kevin Fiala de la course aux séries (nxp)