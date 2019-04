Nino Niederreiter mène les Canes à la victoire

Nino Niederreiter a permis aux Carolina Hurricanes de mener 2-0 dans la demi-finale de la Conférence Est lors des matches de play-off de NHL qui se sont disputés dans la nuit de dimanche à lundi. A New York, contre les Islanders, l’ailier grison a inscrit le but de la victoire, le 1-2 à la 42e minute.

The game winner! pic.twitter.com/Em9yKG0ZKH — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 28 avril 2019

Le premier goal des séries 2019 d’«El Nino» a été synonyme de quatrième succès consécutif pour l’équipe entraînée par Rod Brind’Amour, qui livrera les actes III et IV à domicile.

Accueillis par des centaines de supporters à leur retour à Raleigh, les Canes ont cependant dû déplorer trois blessures dans ce deuxième duel contre les Islanders. Le gardien Petr Mrazek ainsi que les attaquants Trevor van Riemsdyk et Saku Maenalanen n’ont pas terminé le match.

Les Sharks de Meier battus

A l’Ouest, sans l’ailier zurichois Sven Andrighetto (surnuméraire), le Colorado Avalanche s’est imposé 3-4 en Californie contre les Sharks de San Jose et est revenu à 1-1 dans la série au meilleur des sept matches.

L’ailier appenzellois Timo Meier n’a pas obtenu de point dans cette rencontre au cours de laquelle Nathan MacKinnon a griffé deux fois la feuille des compteurs (un but et un assist) et où le gardien Philipp Grubauer a collecté une mention d’aide. (nxp)