Nino Niederreiter se libère enfin

Deux attaquants suisses ont inscrit un but lors des matches de NHL disputés dans la nuit de jeudi à vendredi.

Après avoir été confronté au mutisme à chacun des quatorze premiers match du Minnesota Wild, Nino Niederreiter a débloqué son compteur à Los Angeles, où l’équipe pilotée par Bruce Boudreau s’est imposée 3-1 contre les Kings. L’ailier droit grison avait permis au Wild de revenir à 1-1 en supériorité numérique à la 15e minute.

