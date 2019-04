Peltonen: «Comme un mauvais indice boursier»

Ville Peltonen, avec du recul, quelle analyse faites-vous de votre défaite 5-0 de samedi? Et comment devez-vous corriger le tir en vue de l’acte IV de mardi?

La même qu’après le match. On n’était pas dans notre plan de match, on n’a pas joué ensemble et on a été indisciplinés, sur bien des points. Et puis, contre une équipe aussi bonne que Zoug, il faut une implication émotionnelle supérieure pour gagner des duels et mieux exécuter nos offensives.

Certains joueurs ont parlé d’une envie inférieure à celle de l’adversaire, samedi.

Je pense que ce sentiment est dû au fait que l’on a beaucoup subi. Et si on a autant subi, c’est parce qu’on n’a pas été capables d’amener le puck dans des zones où on a une sorte d’avantage. Parce qu’on perdait le puck au milieu de nos offensives... On doit retrouver notre jeu.

Votre équipe est spécialiste des hauts et des bas, cette saison. Le positif, aujourd’hui, c’est que vous savez qu’elle sait réagir derrière une déconvenue.

Elle en est capable, oui. Mais cela ne se fait pas naturellement. Il faut travailler entre les deux matches. Globalement, la constance est un domaine dans lequel on doit grandir. Les hauts doivent être plus longs, les bas plus courts. Et moins profonds. Si on part du principe qu’on est un peu comme un mauvais indice boursier, qui vient à nouveau de chuter, la bonne chose c’est qu’il devrait remonter (rires). Plus sérieusement, il y a trop de fluctuations.

(nxp)