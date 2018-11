Roman Josi régale à la passe dans la victoire

Grâce à leur victoire sur les Anaheim Ducks (5-2), les Nashville Predators ont repris la première place du classement général du championnat de NHL (24 matches, 35 points).

Dans cette partie, l’attaquant Austin Watson a réalisé le premier hat-trick de sa carrière, notamment avec la complicité des joueurs suisses de la franchise du Tennessee. Le défenseur bernois Roman Josi a ajouté un onzième et un douzième assists à sa moisson saisonnière alors que l’ailier saint-gallois Kevin Fiala a obtenu une neuvième mention d’aide. L’arrière bernois Yannick Weber a également été aligné, mais n’a pas figuré sur la feuille des pointeurs.

Sans le défenseur zurichois Mirco Müller (surnuméraire), les New Jersey Devils se sont inclinés 5-2 en Floride contre le Tampa Bay Lightning. Le joueur de centre valaisan Nico Hischier est demeuré muet et a terminé la partie avec un différentiel de -1. Par ailleurs, après avoir été corrigés par les Calgary Flames (6-1), les Arizona Coyotes ont conclu un échange. Ils ont envoyé l’ailier Brendan Perlini et le centre Dylan Strome à Chicago en retour de l’attaquant Nick Schmaltz. (nxp)