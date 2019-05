San Jose se rapproche de la finale de Conférence

Les Boston Bruins et les San Jose Sharks mènent 3-2 et ne sont plus qu’à une victoire de leur finale de Conférence dans les séries play-off de NHL disputées au meilleur des sept matches.

A l’Est, l’équipe du Massachusetts a remporté l’acte V contre les Columbus Blue Jackets (4-3) grâce à une réussite tardive de David Pastrnak. L’attaquant tchèque a obtenu le but de la victoire à la 59e minute en déjouant la vigilance de Sergei Bobrovsky.

David Pastrnak wins it for the #NHLBruins! BRUINS ML?

pic.twitter.com/SMCOPe2ejW — BettorIQ (@BettorIQ) 5 mai 2019

Cinq minutes plus tôt, le défenseur zurichois Dean Kukan avait réussi son premier goal des séries éliminatoires 2019 et signé le 3-3.

Dean Kukan: Winds, Fires, TIE GAME!



Knotted up at 3 in Boston late in the 3rd between the Blue Jackets and Bruins!????pic.twitter.com/FjB1yLmk8h — PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) 5 mai 2019

A l’Ouest, le club de Californie s’est imposé 2-1 contre le Colorado Avalanche qui a composé sans l’ailier zurichois Sven Andrighetto (surnuméraire). Les deux goals de la franchise entraînée par Peter DeBoer ont été inscrits par le Tchèque Tomas Hertl qui présente une fiche de huit réalisations depuis le début des play-off. Celui synonyme de victoire est tombé à la 47e minute.

Tomas Hertl scores his 2nd of the game & 8th of the playoffs to give the Sharks a 2-1 lead early in the 3rd.

Outmuscled MacKinnon in front to get to the loose puck #COLvsSJS pic.twitter.com/QPz0lcnSSo — Nathan Kanter (@NathanKanter11) 5 mai 2019

L’ailier appenzellois Timo Meier, qui a patiné durant 21’57’’, n’a pas obtenu de point personnel.

(nxp)