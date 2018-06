Théo Rochette: «C’est un moment incroyable»

Junior élite du Lausanne HC, Théo Rochette a été choisi, samedi à Shawinigan, en 7e position par Les Saguenéens de Chicoutimi, à l’occasion de la draft de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). «C’est un moment incroyable dont je rêve depuis que je suis tout petit. Et il faut en profiter. Chicoutimi (Ndlr: située à 200 kilomètres au nord de la ville de Québec) est une organisation que j’apprécie vraiment», a expliqué l’attaquant sur le site de Planète Hockey.

«Marchands de vitesse»

Grâce à ses origines canadiennes, Théo Rochette (16 ans) découvrira la LHJMQ une année plus vite que ses illustres devanciers suisses, les Hischier, Meier ou Niederreiter. Il aura pour coéquipier Hendrix Lapierre, choisi ce week-end en numéro 1. «Avec Théo et Hendrix, nous sommes convaincus d’avoir ajouté deux marchands de vitesse avec de bonnes habiletés techniques», a souligné Yanick Jean, directeur général du club de Chicoutimi. Pour la petite histoire, ces deux joueurs avaient déjà eu l’occasion d’évoluer ensemble il y a dix ans, avant que la famille Rochette ne vienne s’installer en Europe.

La saison passée, Théo Rochette avait inscrit 51 points (dont 20 buts) en 49 matches avec les élites du Lausanne HC. Joueur de centre, il sait qu’il va devoir s’aguerrir sur le plan physique (il pèse 68 kilos pour 177 cm aujourd’hui) pour mieux résister aux combats qui l’attendent. «C’est la meilleure porte d’entrée pour la NHL», avait-il rappelé avant la cérémonie au sujet de la LHJMQ.

L'agence de Crosby

Pour assurer les intérêts du fiston, la famille Rochette a pu s’attacher les services de l’agence CAA, dont le client le plus connu est un certain Sidney Crosby. Reste à savoir si le jeune talent évoluera dès cette année au Québec ou s’il va revenir en Suisse pour disputer, comme il était prévu, une saison avec la première équipe de La Chaux-de-Fonds. Quoi qu’il en soit, le voilà d’ores et déjà bien placé pour lancer sa carrière. (24 heures)