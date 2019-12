Théo Rochette: «J’en ai trop fait durant l’été»

Quand on bavarde avec Théo Rochette (17 ans), deux éléments sont aussi percutants qu’un lancer de Shea Weber depuis la ligne bleue.

D’abord, son accent. Le jeune homme, qui a grandi à Neuchâtel et à Lausanne avant de s’établir à Chicoutimi, où il porte le maillot des Saguenéens en Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) depuis septembre 2018, parle un français de chez nous, avec des intonations perceptibles sur les rives du lac de Neuchâtel et du Léman. «En fait, rit-il, j’adapte mon parler à mes interlocuteurs.» Dans la phrase suivante, il nous fournit la preuve en faisant comme s’il conversait avec un Monsieur Ladouceur installé au bord du lac Saint-Jean.

Ensuite, sa maturité. Alors qu’il n’a pas l’âge requis pour rentrer tout seul dans un bar, le fils de Stéphane, l’ancien arbitre professionnel devenu analyste chez MySports, s’exprime avec une aisance et une profondeur rares chez des «gamins» de sa génération. Le fait d’avoir quitté le cocon familial pour s’installer dans la Belle Province à 16 ans et de patiner dans une ligue qui jouit d’un fort attrait populaire n’y est bien sûr pas étranger. «Quand j’ai effectué le choix de partir, explique-t-il, mon chez-moi, c’était Lausanne. On y avait notre appartement, j’y dormais tous les soirs et j’avais mon cercle d’amis. Maintenant, quand je pense à mes racines, mon chez-moi, c’est ici, à Chicoutimi.»

Au resto avec un recruteur

Ici, c’est une ville de 70'000 habitants située à 450 kilomètres de Montréal, où le joueur de centre goûte à une existence de professionnel sans en avoir le statut. Bien qu’il se rende quasi tous les jours à l’école, son quotidien est rythmé par les entraînements et souvent trois matches par semaine, parfois loin de chez lui. «On vient à peine de rentrer d’un voyage dans les Maritimes. À 16 heures de bus.» Mais cette réalité n’altère en rien son projet: entendre son nom résonner en bonne position dans le Centre Bell de Montréal en juin prochain lors du repêchage de la NHL.

«J’essaie de ne pas trop y penser.» Mais il est fréquemment rattrapé par une réalité impossible à ignorer. «Des recruteurs sont présents aux entraînements et aux matches; régulièrement, ils m’attendent pour bavarder.» En fin de semaine, il vivra même une grande première: «Un représentant d’une équipe de NHL m’a invité au restaurant.» La démarche signifie que le club en question a ciblé Rochette dans sa liste et qu’il souhaite maintenant en savoir davantage sur sa personnalité.

Si l’ancien junior de Lausanne ne sait pas à quel rang il sera drafté, il produit actuellement un hockey moderne, où sa vitesse provoque des flammèches et où son intelligence de jeu est saluée. Plusieurs observateurs nous l’ont attesté: en plus de contribuer à l’attaque, Rochette (12 points en 13 matches) excelle dans la gestion défensive des parties et aux engagements. Il est de surcroît de plus en plus utilisé sur le jeu de puissance. «Cela fait plaisir à entendre, mais j’ai encore des progrès à accomplir.»

«J’ai informé la Suisse que j’allais décliner l’invitation pour les Mondiaux M20. C’est juste une question de timing». Théo Rochette (17ans), hockeyeur canado-suisse et ancien junior du LHC

Après avoir manqué les treize premiers matches de la saison pour soigner une mononucléose, il a cerné les raisons qui ont provoqué sa maladie. «Un excès de fatigue. J’en ai trop fait durant l’été. Un camp en Californie, la préparation physique à Montréal, des entraînements avec le Canada à Calgary, un tournoi en République tchèque: le programme était bien chargé. Je n’ai tiré la prise que pendant sept jours alors que j’aurais dû le faire pendant deux ou trois semaines.» C’est pourquoi il ne se rendra pas aux Mondiaux M20 en République tchèque dès la fin du mois de décembre.

«Je ne suis pas assez fort pour jouer avec ce Canada pétri de talents et j’ai informé la Suisse que j’allais décliner l’invitation.» Ce qui ne signifie pas qu’il ne souhaite pas porter le chandail à croix blanche dans une prochaine compétition officielle. «Là, c’est juste une question de timing. Et puis, à Chicoutimi, nous avons de grosses ambitions cette saison.»

En tête de leur division, les Saguenéens figurent parmi les favoris pour remporter le championnat et se qualifier pour la Coupe Memorial, le must du must pour un junior en activité au Canada.