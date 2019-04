Un 30e but sublime pour Timo Meier

Timo Meier a atteint le plateau des 30 buts lors des six matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de dimanche à lundi. En plus d’ajouter un assist pour porter son total de points à 66, l’ailier appenzellois a ouvert le score pour les San Jose Sharks qui se sont inclinés 5-3 devant les Calgary Flames en Californie.

Before the Flames came roaring back, Timo Meier scored this beauty ???? pic.twitter.com/N4a2KBEV80