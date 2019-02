Un but et trois assists pour les Suisses

A Buffalo, Nino Niederreiter a contribué à la victoire des Carolina Hurricanes contre les Sabres (6-5 ap). Même s’il a terminé la rencontre sur un différentiel de -2, l’ailier grison a pesé sur le film de la rencontre. Il a adressé huit tirs sur le gardien Linus Ullmark et signé le 5-3 à la 55e minute. Ce goal est son 15e de la saison, son 6e depuis le 17 janvier, jour où le Minnesota Wild l’avait échangé.

A Nashville, les Predators ont disposé des Dallas Stars dans la prolongation (3-2). Le défenseur bernois Roman Josi a été impliqué sur le but de la victoire griffé par Ryan Johansen. Il s’agit de son 31e assist de l’exercice. Quant à l’arrière bernois Yannick Weber et à l’ailier saint-gallois Kevin Fiala, ils ont récolté une mention d’aide sur le 1-0 attribué à Craig Smith au terme d’une action où l’équipe texane s’est fabriquée un autogoal.

Si l’attaquant appenzellois Timo Meier a goûté à la victoire avec les San Jose Sharks à Calgary (5-2), les Suisses des New Jersey Devils ont dû se contenter d’un point face aux New York Islanders qui ont laissé le Zougois Luca Sbisa dans les tribunes (défaite 2-1 tab). Le défenseur zurichois Mirco Müller et le joueur de centre valaisan Nico Hischier, qui n’a pas réussi à transformer son tir au but, ne se sont pas inscrits au pointage.

L’ailier zurichois Sven Andrighetto (6’32 de temps de jeu) n’a hérité que d’un rôle marginal avec le Colorado Avalanche à Washington, où les Capitals (sans Jonas Siegenthaler, surnuméraire) se sont imposés 3-2 ap. Le centre soleurois Denis Malgin (8’38) n’a pas été mieux traité par l’entraîneur des Florida Panthers, qui ont battu les Pittsburgh Penguins (3-2 ap). (nxp)