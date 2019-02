Un but, un assist, mais une défaite pour Hischier

Nico Hischier (20 ans), qui n’avait plus inscrit de but depuis cinq parties, a retrouvé le chemin des filets lors des matches de NHL qui se sont disputés dans la nuit de jeudi à vendredi. En plus d’obtenir un assist, le joueur de centre valaisan des New Jersey Devils a enfilé son quatorzième goal de la saison en supériorité numérique contre les New York Rangers.

NICO HISCHIER OPENS THE SCORING UP FOR NEW JERSEY!#NJDevils pic.twitter.com/WTQglxIbPc — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 1 février 2019

L’équipe de John Hynes, qui a également composé avec le défenseur zurichois Mirco Müller, s’est cependant inclinée 4-3 au terme d’un duel dans lequel le Suédois Mika Zibanejad a réalisé un hat-trick.

Un autre Suisse était en uniforme: l’arrière zurichois Dean Kukan, qui a patiné pendant 12’40'' avec les Columbus Blue Jackets, battus par les Jets à Winnipeg (4-3).

Dans le troisième et dernier match au calendrier, les Philadelphia Flyers ont enregistré un sixième succès de rang. A Boston, Travis Sanheim a signé le but de la victoire dans la prolongation (3-2).

Make it six straight Ws for the @NHLFlyers thanks to this @EASPORTSNHL OT winner! pic.twitter.com/4b9QWgpi94 — NHL (@NHL) 1 février 2019

(nxp)