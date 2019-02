Un premier tiers-temps de folie à Chicago

C'est à un premier tiers-temps de folie qu'ont assisté les spectateurs du United Center, à Chicago lundi soir. Neuf buts ont en effet été marqués en moins de 20 minutes par les Blackhawks et les Ottawa Senators.

Menés 0-2 (3e), puis 2-3 (8e), Patrick Kane (qui a comptabilisé pour le 18e match de suite) et les Blackhawks ont inversé la tendance pour mener 5-3 (15e) et finalement 5-4 à la fin du premier «vingt». La franchise de Chicago a ensuite mené 8-5 (44e), avant de trembler jusqu'au bout, Ottawa étant revenu à 8-7 (55e). Mais la marque n'allait plus bouger. A signaler, les trois buts et deux assists d'Alex DeBrincat pour les vainqueurs du soir.

Neuf buts.

Une période.



On avait plus de choix que dans un buffet à volonté, mais nous avons décidé de vous montrer le spectaculaire filet d'Alex DeBrincat!#Blackhawks #GoSensGo pic.twitter.com/QUBfvxe6nc — Le Trio Hockey (@LeTrioHockey) 19 février 2019

Deux Suisses ont été alignés par leur franchise lundi, mais ils ne se sont que peu mis en évidence. Sven Andrighetto a patiné 18'09'' pour le Colorado Avalanche, qui s'est imposé 3-0 contre les Vegas Golden Knights. Quant à Timo Meier, il est resté muet en 17'00'' de jeu pour les San Jose Sharks; ceux-ci se sont inclinés à domicile 5-6 après prolongation contre les Boston Bruins.

Enfin, rien ne va plus pour les Los Angeles Kings, qui ont concédé leur cinquième défaite de rang face aux Washington Capitals (2-3).

NHL. Les résultats de lundi: Calgary Flames - Arizona Coyotes 5-2. Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 1-5. Chicago Blackhawks - Ottawa Senators 8-7. Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3-0. San Jose Sharks - Boston Bruins 5-6 ap. Los Angeles Kings - Washington Capitals 2-3. (nxp)