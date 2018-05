Washington fait le break d'entrée

Washington a idéalement débuté sa première finale de conférence de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) depuis 1998 en s'imposant vendredi dans la patinoire de Tampa Bay 4 à 2.

Les Capitals, tombeurs au tour précédent des Pittsburgh Penguins, doubles champions en titre, mènent une victoire à zéro dans cette série qui se dispute au meilleur des sept matches.

Ils ont confirmé leur impressionnante efficacité en déplacement, puisqu'ils ont signé leur sixième victoire en sept matches à l'extérieur depuis le coup d'envoi des play-offs. Michal Kempny a donné l'avantage aux Capitals dès la 8e minute, sur un service d'Evgeny Kuznetsov.

L'ailier russe a distillé une deuxième passe décisive à destination cette fois de son compatriote et capitaine Alex Ovechkin à six secondes de la fin du premier tiers-temps. Washington a définitivement assuré sa victoire avec deux buts en début de seconde période par Jay Beagle et Lars Eller.

«On ne leur a pas permis de respirer»

«Notre première période a vraiment été très bonne : on s'est créé beaucoup d'occasions de but, on a marqué deux buts et on ne leur a pas permis de respirer», s'est félicité Ovechkin qui dispute à 32 ans sa première finale de conférence.

Tampa Bay, finaliste malheureux de la Coupe Stanley en 2015, a sauvé l'honneur en fin de match avec deux buts, dont un de sa star, Steven Stamkos.

«Quand on dispute les play-offs, on ne peut pas débuter un match contre une équipe aussi bonne que celle-ci de cette façon. On avait déjà mal débuté notre 2e tour en perdant à domicile, il faudra être plus agressif dès le début du prochain match», a espéré Stamkos.

Le match N.2 aura lieu dimanche toujours à Tampa. La finale de conférence Ouest entre Winnipeg et Las Vegas débute samedi.

Le résultat de vendredi: CONFERENCE EST . A Tampa, Washington bat Tampa Bay 4 à 2 Washington mène une victoire à zéro

A venir: Match N.2, dimanche 13 mai: Tampa Bay - washington Match N.3, mardi 15 mai: Washington - Tampa Bay Match N.4, jeudi 17 mai: Washington - Tampa Bay Match N.5 (si nécessaire), samedi 19 mai: Tampa Bay - Washington Match N.6 (si nécessaire), lundi 21 mai: Washington - Tampa Bay Match N.7 (si nécessaire), mercredi 23 mai: Tampa Bay - Washington

CONFERENCE OUEST Winnipeg - Las Vegas Match N.1, samedi 12 mai: Winnipeg - Las Vegas Match N.2, lundi 14 mai: Winnipeg - Las Vegas Match N.3, mercredi 16 mai: Las Vegas - Winnipeg Match N.4, vendredi 18 mai: Las Vegas - Winnipeg Match N.5 (si nécessaire), dimanche 20 mai: Winnipeg - Las Vegas Match N.6 (si nécessaire), mardi 22 mai: Washington - Winnipeg Match N.7 (si nécessaire), jeudi 24 mai: Winnipeg - Las Vegas

NB: la première équipe à quatre victoires est qualifiée pour la Coupe Stanley, la finale du Championnat NHL (afp/nxp)