Zoug prend le large à Lausanne

Zoug a immédiatement mis Lausanne sous pression et n’a quasi jamais desserré l’étreinte. Les joueurs de Suisse centrale ont souvent inquiété Sandro Zurkirchen mais ont peiné à trouver l’ouverture. C’est finalement un power-play qui a débloqué la situation. Sur une crosse haute de Joël Vermin, Garret Roe a ouvert la marque sur une reprise directe et précise (0-1, 27e). Un avantage au score mérité à ce instant de la rencontre.

Les hommes de Dan Tangnes ont poursuivi sur leur excellente lancée. La pression du EVZ a été encore plus intense lors de la fin de la seconde période. Lausanne a pourtant tenu bon grâce, notamment, a un très bon gardien. Après 40 minutes de jeu, la statistique de shoots était éloquente: 10-30. Les choses se sont empirées dès l’entame de la troisième période avec un but très rapide de Lino Martschini. Le fantastique ailier de poche a allumé la lucarne du but lausannois d’un tir précis et puissant (0-2, 44e). De difficile, la mission est devenue carrément insurmontable pour des hommes de Ville Peltonen impuissants.

La fin de rencontre a permis aux joueurs de Zoug de prouver qu’ils savaient également tenir un résultat. A la 56e, Dario Trutmann aurait pu les faire douter, mais l’envoi du défenseur a frôlé un montant du but de Tobias Stephan. Mené 3-1 dans cette série, Lausanne devra désormais gagner trois fois de suite contre ce EVZ. Première étape de cette mission bien compliquée: jeudi à Zoug.

Lausanne - Zoug 0-2 (0-0 0-1 0-1)

Malley 2.0, 6700 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Lemelin (EU); Castelli et Fuchs.

Buts: 27e Roe (Alatalo, Martschini/5 c 4) 0-1. 44e Martschini (Flynn, Alatalo) 0-2.

Lausanne: Zurkirchen; Junland, Genazzi; Lindbohm, Frick; Trutmann, Grossmann; Nodari; Moy, Emmerton, Kenins; Bertschy, Vermin, Partanen; Zangger, Froidevaux, Leone; Antonietti, In-Albon, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Zoug: Stephan; Diaz, Morant; Thiry, Alatalo; Schlumpf, Zgraggen; Zryd; Klingberg, Roe, Simon; Martschini, Flynn, Suri; Lammer, McIntyre, Leuenberger; Albrecht, Senteler, Schnyder; Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Lausanne sans Mitchell, Jeffrey (blessés) ainsi que Schelling (surnuméraire). Zoug sans Everberg (blessé), Stalder, Oejdemark (surnuméraires) ni Widerström (étranger surnuméraire). Tir sur la transversale: Alatalo (21e). Temps mort: Lausanne (57e). Lausanne sans gardien de 56’23’’ à la fin du match.

Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

(nxp)