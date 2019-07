Hrebec passe la cinquième aux Rochers-de-Naye

«Bonne course à tous!» La voix du speaker résonnait dans la gare de Montreux, dimanche matin, au moment du départ de la mythique course Montreux - Les Rochers-de-Naye. Un parcours de 18,8 km pour 1600 m de dénivelé, certes exigeant, mais l’ambiance chaleureuse et le soleil radieux ont rendu la montée plus facile. «On a eu de la chance avec la météo», s’est réjoui la vainqueur chez les femmes, Laura Hrebec. La Vaudoise s’est adjugé la victoire en 1 h 53’ 19”, ajoutant ainsi un 5e succès à son palmarès. «C’est une course que j’adore et que j’essaie chaque année de ne pas manquer. Surtout pour la variété du parcours.»

Chez les hommes, c’est le Colombien Saul Antonio Padua qui s’est imposé en 1 h 27’ 52”. Cette 38e édition a été couronnée de succès pour le président Jean-Luc Terretaz: «La canicule et les Championnats d’Europe (ndlr: qui se déroulaient ce dimanche à Zermatt) nous ont privé de certains concurrents. Mais c’était une belle course malgré tout. Avec plus de 1100 participants, l’objectif est atteint.»

Caroline et Florian Ulrich, résidents de la Tour de Peilz, ont également réalisé des performances de taille. La cadette s’est imposée toutes catégories confondues sur le petit parcours (9,5 km et 920 m de dénivelé) en 1 h 02’ 59”. «J’ai amélioré mon temps de cinq minutes par rapport à l’année dernière», s’est-elle félicitée. Quant à son frère, il s’alignait pour la première fois sur le grand parcours et a terminé en 1 h 50’ 45”. «Je suis très satisfait de terminer dans le top 20 élites.» (nxp)