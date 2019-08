Ils ont 13 ans et narguent les adultes en beauté

Ils ont 13 ans et sont devenus cette année champion du monde (Chen Yuxi), vice-champion du monde (Lu Wei) ou champion d’Europe (Oleksii Sereda) de plongeon aux 10 mètres. Leur âge, forcément, interroge. Pourraient-ils être encore plus jeunes? «Oui, pense Catherine Maliev, cheffe de performance à Lausanne et ancienne plongeuse. Mais pour protéger les enfants, la Fédération internationale de natation (FINA) a fixé un âge minimum de participation depuis les Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Pour pouvoir prendre part à une compétition, l’athlète doit fêter ses 14 ans la même année.»

Lu Wei (Chine) a décroché l’argent aux Mondiaux. REUTERS

Surtout ne pas les griller

Dès qu’ils ont percé la coquille et atteint l’âge légal, les petits génies peuvent donc monter crânement jusqu’aux 10 mètres et prendre de haut les adultes qui oseraient leur dire qu’ils feraient mieux de finir leurs devoirs avant d’aller à la piscine.

Ce sont ces mêmes enfants, ensuite, qui donnent la leçon, exploitant tout le potentiel que leur confère leur jeune âge. D’abord après l’impulsion, «parce que plus on est petit et léger, et moins il y a besoin de puissance pour engager un mouvement», souligne Maliev. Ensuite lors de l’entrée dans l’eau, «parce qu’un petit caillou éclaboussera toujours moins qu’un gros», schématise le plongeur vaudois Guillaume Dutoit. L’exécution de ces acrobaties savamment étudiées, qui leur serait impossible à réaliser sur les tremplins de 1 et 3 mètres (il faut la puissance d’un adulte pour s’élever haut), est facilitée par «l’insouciance de l’enfant» que Maliev prête à ces jeunes prodiges. «Ils ne se posent pas beaucoup de questions.» Un avantage pour gérer la pression, surtout qu’ils n’ont pas l’âge légal pour la boire.

Rikuto Tamai (Japon) est une star dans son pays. GETTY IMAGES

La plupart ont commencé tôt, «entre 3 et 5 ans», par du travail gymnique, décrypte Christiane Favia, entraîneur principal du centre de performance de Genève. Très tôt repérés, ils ont ensuite été mis dans d’excellentes dispositions, parce que leur pays, le Japon, la Chine ou l’Ukraine, sait accompagner ses champions en devenir. «En Ukraine, ils ont une salle de gym spécifique pour les entraînements à sec, avec des harnais, des pistes, des caméras et des miroirs», relate Favia. «Dans ce pays comme en Chine, le système de recrutement est centralisé, étatisé, observe Maliev. Sans compter que l’école n’y a pas la même importance que chez nous.» Un enfant peut très bien passer sa scolarité à étudier le matin et à plonger l’après-midi. Or «un talent peut se bâtir en cinq ans», selon la Vaudoise.

Ce modèle d’éducation est tout à fait envisageable ailleurs, selon Christiane Favia, mère de deux enfants. «Je suis quelqu’un de passionné. Ma fille est douée pour la musique. Je l’ai accompagnée chaque jour jusqu’au haut niveau. Sereda, le petit Ukrainien champion d’Europe, je l’ai trouvé tranquille, posé. Bien encadré.»

Oleksii Sereda (Ukraine) est champion d’Europe. REUTERS

Les vieux ont 23 ans

Marc Bettens observe les trajectoires fulgurantes des plongeurs d’un autre œil. «Je m’interroge sur les méthodes d’entraînement pour arriver à un tel niveau, avoue le Vaudois de 44 ans, ex-athlète et entraîneur. Mais si c’est bien fait, alors ces enfants auront de l’avenir.» Peut-être aussi riche que celui des précoces et éternels Tom Daley et Alexandre Despatie. «Si on ne grille pas ces jeunes, ils deviendront ultraforts, prédit Catherine Maliev. Parce que si vous franchissez comme il faut les étapes de constructions psychologique et physiologique d’un athlète avant la fin de son adolescence, vous pouvez obtenir une stabilité et une assise optimales, que vous n’auriez jamais eues si vous aviez commencé les entraînements à un âge plus avancé.»

Débuter tôt réduit aussi les risques de se faire battre par un plus petit que soi, par un ado tout juste sorti de la cour de récré. «C’est super rageant quand ça arrive, mais on se dit au final que l’autre l’a mérité, souligne le Fribourgeois Thibaut Borne (21 ans). Ce n’est jamais un coup de bol. Il y a beaucoup d’entraînement derrière. Certains savent à peine nager et sont déjà sur les planches.»

Le plongeon est décidément une drôle de discipline dans laquelle «nous, les vieux, devons nous battre contre de très jeunes adversaires». La formule est de Guillaume Dutoit, 23 ans.