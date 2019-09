Inciter les Suissesses à prendre la route

Swiss Cycling a annoncé cette semaine une opération avec le mot-dièse qui va avec, intitulée #fastandfemale (à peu près «rapide et femme»). Le but? Que les Suissesses arrivent lancées lors des Mondiaux 2024 sur route, qui auront lieu à Zurich. Le projet, ambitieux, contient six points: «lancement» en 2020, «identification des talents» en 2021, puis une année après l’autre «apprendre à s’entraîner», «apprendre à faire la course», «faire la course pour s’entraîner» et pour finir «courir pour gagner». Tout un programme donc, parrainé par la conseillère fédérale Viola Amherd.

À l’exemple du VTT

«La promotion du sport et du mouvement me tient non seulement à cœur en tant que ministre des Sports, mais aussi sur le plan personnel. L’objectif du projet est d’enthousiasmer autant de femmes que possible pour le vélo», a-t-elle déclaré en début de semaine.

«Depuis des années, Swiss Cycling met à notre disposition un entraîneur national de VTT féminin. Cela vaut son pesant d’or, souligne Jolanda Neff, qui s’y entend en moisson de médailles. C’est formidable que les femmes soient maintenant aussi spécifiquement soutenues sur la route.»

À Harrogate, en Grande-Bretagne, où aura lieu samedi la course en ligne des Mondiaux de ces dames, Beat Müller, le chef du sport de compétition de Swiss Cycling, affirme qu’«il y a plein de filles qui font du vélo, mais pas énormément du cyclisme sur route. Car il n’y a pas beaucoup de courses et que ça peut faire peur, parce que c’est très spécifique. On aimerait réussir à raccourcir la distance entre sport de loisir et de compétition, créer une communauté pour qu’elles ne fassent pas de la bicyclette toutes seules. Il y a l’aspect social qui joue.»

«Les femmes ont leur place»

À terme, celles qui se lanceront ont de belles perspectives à l’horizon. Surtout que les Suissesses ont tendance à être rapidement performantes à haut niveau dans le peloton. Kathrin Stirnemann débarque à peine du VTT, Marlen Reusser ne faisait du vélo que pour le plaisir il y a encore trois ans et Élise Chabbey avait fini 20e des JO de 2012 en canoë, avant d’enchaîner sur une 8e place à Sierre-Zinal en 2017… «Sur les six participants au contre-la-montre par équipes mixtes dimanche dernier, aucun n’a été formé sur la route!» remarque Müller.

«On n’est que deux Suissesses à évoluer à un bon niveau dans le World Tour des dames et, derrière, il n’y a pas de densité, indique Chabbey. Le but de cette opération est d’amener des jeunes sur la route et de montrer que les femmes y ont leur place.»