Jérémy Manière: «Arrêter ma carrière est la décision la plus sage»

On ne reverra plus l’élégante silhouette de Jérémy Manière arpenter les pelouses suisses. À 28 ans seulement, le défenseur de Stade-Lausanne-Ouchy a annoncé qu’il mettait un terme définitif à sa carrière. «Après une longue réflexion, des discussions avec les médecins et ma famille, j’ai décidé d’arrêter, explique calmement le Vaudois. Là, mon genou droit ne me fait plus souffrir et je pourrais même espérer poursuivre ma carrière quelques mois encore. Mais avec le risque qu’une nouvelle blessure ne laisse, cette fois, d’irrémédiables séquelles. Cette décision était donc la plus sage.»

Tout a fini par basculer

Pour mémoire, Jérémy Manière avait subi une greffe du cartilage du même genou en février 2018 qui avait déjà assorti la suite de sa carrière d’un point d’interrogation. Il n’en avait heureusement rien été et, un an plus tard, il pouvait reprendre la compétition avec le Team Vaud M21, en 1re ligue. Parfaitement remis, Jérémy Manière s’était ensuite engagé avec SLO en juillet dernier. Avec succès jusqu’à ce fâcheux jour de janvier où tout a fini par basculer.

«Quelques jours avant la reprise du championnat, contre Aarau, alors que je marchais sur le terrain entre deux exercices, j’ai senti une douleur à mon genou droit. Une semaine plus tard, je subissais une arthroscopie à l’issue de laquelle mon chirurgien m’annonçait que ce problème avait un lien avec la lourde blessure d’il y a deux ans. Il m’a ensuite mis en garde contre les conséquences possibles si je décidais de continuer. Et comme le diagnostic d’un second médecin était identique, tout est devenu évident.»

«Je savais au fond de moi que cette issue était possible, que tout pouvait s’arrêter du jour au lendemain» Jérémy Manière 28 ans

Ce qui étonne peut-être le plus, c’est la sérénité avec laquelle Jérémy Manière annonce une décision si douloureuse. «Pour être sincère, admet-il, le vrai coup de massue, je l’ai subi il y a deux ans. Depuis, je m’étais un peu préparé psychologiquement. Je savais au fond de moi que cette issue était possible, que tout pouvait s’arrêter du jour au lendemain. Mais, après les différentes désillusions que j’ai connues avec le LS, je suis très heureux d’avoir pu jouer ces six derniers mois avec SLO. Je remercie ses dirigeants et le coach, Andrea Binotto, pour leur confiance et l’amitié qu’ils m’ont témoignées.» Un plaisir partagé à entendre Yagan Hiraç, le directeur sportif stadiste. «Par son expérience et son remarquable état d’esprit, Jérémy a largement contribué aux bons résultats obtenus jusque-là. Nous lui devons tous beaucoup.»

Pour ce qui concerne son avenir, le désormais ancien défenseur, qui a décroché un master en management du sport il y a quelques mois, souhaite continuer de travailler dans le sport. Et, si possible, dans ce monde du football qui reste sa passion.