Jérémy Manière devrait rebondir au FC Stade-Lausanne-Ouchy

La date de la reprise des entraînements du FC Stade-Lausanne-Ouchy a été fixée au lundi 17 juin. Andrea Binotto disposera alors de cinq bonnes semaines pour préparer au mieux son équipe à affronter la dure réalité de cette Challenge League que s’apprête à découvrir son club. «Je suis bien entendu très impatient de recommencer une nouvelle aventure avec le SLO, raconte le technicien lausannois. Mais ce que j’espère maintenant, c’est d’avoir une équipe capable d’y jouer un rôle intéressant. Et de pouvoir déjà disposer d’un contingent de 17 ou 18 joueurs dès le début de cette phase préparatoire.»

Pour que cette première expérience en Challenge League ne tourne pas au cauchemar, on est bien conscient, du côté de Vidy, que le groupe doit être renforcé. Ce que l’entraîneur lausannois – qui n’a, par ailleurs, pas encore paraphé son contrat, même si les deux parties se sont mises d’accord oralement – et Hiraç Yagan, le très probable futur directeur sportif du SLO, ont déjà commencé à faire en recrutant les attaquants nyonnais Marco Delley et Karim Chentouf. «C’est un bon début, coupe Andrea Binotto, mais nous avons encore besoin d’un gardien, d’un défenseur central, d’un latéral gauche et d’un milieu de terrain. Cela en espérant, en plus, que les contacts très avancés que nous avons avec Jérémy Manière et Allan Eleouet aboutissent.»

L’arrivée à Vidy de l’ancien défenseur central du LS, dont le contrat n’a pas été reconduit par le club de la Pontaise, serait à coup sûr un joli coup pour le SLO. À bientôt 28 ans, et même si, sérieusement touché à un genou, Jérémy Manière n’a pu disputer, depuis décembre 2017, qu’une dizaine de matches de 1re ligue avec le Team Vaud M21 ce printemps, son expérience constituerait un atout précieux pour la défense lausannoise, orpheline de Fabian Geiser, son capitaine parti à la retraite. Avec Marco Delley, le SLO pourrait donc compter deux anciens du LS dans ses rangs. De quoi pimenter un peu plus encore les quatre derbies au programme. (nxp)