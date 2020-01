Joel Vermin: «De la réussite maximale»

Joel Vermin, comment analysez-vous cette victoire?

Toute la chance qu’on n’a pas eu dernièrement ou lors de certains derbies plus tôt dans la saison, on l’a eue ce soir. C’est en quelque sorte un retour des choses. Trois buts inscrits sur quatre ou cinq possibilités, c’est de la réussite maximale, il n’y a rien d’autre à dire. Regardez notre ligne (ndlr: avec Jeffrey et Antonietti): on a marqué avec une demie occasion.

Mentalement, ça fait du bien de gagner enfin un derby, le premier de la saison, même en n’étant pas bon?

Clairement. Ça nous libère d’un poids. Et puis, ce sont trois points qui font du bien sur le plan comptable aussi, dans ce championnat si serré. Le top 4? On n’y pense pas encore. Bien sûr que c’était notre objectif en début d’exercice, mais là, on ne regarde pas plus loin que vendredi soir et la réception de Zurich. D’autant qu’on va devoir montrer autre chose.

Un mot sur la performance de Tobias Stephan, avec ses 38 arrêts?

On a gagné grâce à lui, c’est tout. On ne l’a pas du tout aidé pendant deux tiers et lui nous a sauvés.

Vous jouerez vendredi un 5e match en sept jours. Est-ce difficile d’enchaîner?

Pas vraiment. Au contraire: c’était plus dur de jouer une fois par semaine pendant trois semaines durant les Jeux olympiques de la jeunesse. Là au moins on est dans le rythme.

Jérôme Reynard, Genève