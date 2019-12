Jooris: «J’espère entendre l’hymne canadien»

En ce dernier jour de l’an, deux attaquants des Lions pourraient triompher lors de la Coupe Spengler. Unis sous le maillot du Team Canada, Dustin Jeffrey et Josh Jooris tenteront de «finir le travail» après trois belles victoires en autant de matches dans les Grisons. Si le premier nommé possède déjà un sacre à son palmarès, son coéquipier ne peut pas en dire autant. Et pour cause. Josh Jooris n’avait jamais porté le maillot à la feuille d’érable avant cette saison. Pas la moindre sélection en juniors. Ce n’est évidemment pas anormal tant la concurrence est rude outre-Atlantique.

«C’est assez ironique»

«Certes, mais c’est tout de même assez ironique que je doive venir jouer en Europe pour être sélectionné par mon pays, se marre-t-il après le large succès de son équipe en demi-finale face à Turku (6-0). Je suis super honoré de pouvoir vivre ça pour la première fois. Surtout dans un cadre aussi idyllique que Davos. C’est une chance et j’essaie d’en profiter un maximum.»

Ce qui lui plaît le plus? «Jouer du bon vieux hockey canadien, rigole-t-il. Nous sommes une vingtaine de compatriotes à avoir la même culture de ce sport. Il y a ce qui se passe sur la glace, mais il y a tout le reste. Nous sommes ici entre nous. C’est unique de faire partie de cette équipe. Ce d’autant plus que les résultats sont au rendez-vous.»

Dans le rythme

Pour passer les Fêtes, Josh Jooris est venu dans la station grisonne avec ses parents. «Ils n’avaient plus skié depuis une vingtaine d’années, rigole-t-il. C’est vraiment extraordinaire qu’ils soient présents avec moi. Nous profitons de passer du temps ensemble tout en décompressant un peu. C’est idéal pour passer du bon temps avant de recommencer le 2 janvier avec le championnat.»

Justement, n’est-ce pas difficile d’enchaîner autant de matches en si peu de temps? Le principal intéressé coupe court: «Avec Dustin (ndlr: Jeffrey) nous avons déjà prévu notre retour à Lausanne. Pas question de s’éterniser à Davos pour fêter (rires). Nous sommes des professionnels et savons ce qu’il faut faire pour évoluer au plus haut niveau. Comptez sur nous pour savoir gérer cet enchaînement de matches.»

S’il a reçu cette convocation pour le tournoi davosien, c’est aussi parce que Josh Jooris monte en puissance depuis un certain temps. Lors des huit derniers matches, l’attaquant polyvalent a marqué huit points. Soit plus que depuis le début de saison en 19rencontres. «Je me sens de mieux en mieux sur les patinoires européennes, nous a-t-il confié. Je n’étais pas inquiet et savais que tôt ou tard j’allais avoir davantage d’impact sur le jeu. Disons que cela me rassure que ce soit tôt et non tard (rires).»

Mais avant de songer à poursuivre sa bonne série avec le LHC, Josh Jooris se pose une question: «Vous savez si l’hymne canadien serait joué en cas de victoire? Parce que j’aimerais vraiment pouvoir l’entendre si nous nous imposons. Cela rendrait cette expérience encore plus spéciale.» Gageons qu’il fera tout pour répondre lui-même.