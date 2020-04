Les joueurs en activité méritent-ils le chômage?

La Swiss Football League espère que ses joueurs pourront toujours percevoir le chômage partiel lorsque le championnat reprendra. Son CEO, Claudius Schäfer, motive sa demande auprès du SECO par le fait, notamment, que le huis clos qui sera imposé aux clubs ne leur permettra pas de générer des revenus suffisants pour assurer leur bon fonctionnement.

La sollicitation des dirigeants du foot suisse interroge et divise la classe politique. Deux questions se posent. La première porte sur la forme: les joueurs en activité, dès lors qu’ils reprennent le chemin du stade, ont-ils droit au chômage? La seconde porte sur le fond: des footballeurs très bien rémunérés, et salariés de clubs brassant des millions de francs par saison, méritent-ils d’être aidés par l’État?

Sur la forme, d’abord, Philippe Nantermod est opposé au soutien public. «Le rôle du chômage partiel est d’aider ceux qui ne peuvent pas exercer leur activité, rappelle le conseiller national (PLR). Si le championnat reprend, cela signifie que les joueurs vont s’entraîner et jouer des matches. On ne peut pas à la fois toucher le chômage et travailler.»

Le risque d’un abus

Son homologue socialiste Samuel Bendahan abonde: «L’État ne peut pas payer des salaires à des gens qui travaillent via un mécanisme qui a justement pour objectif de s’attaquer à des situations dans lesquelles il n’y a pas de travail. Si des gens commencent à obtenir le chômage partiel en poursuivant leur activité à 100%, on est dans un abus du mécanisme.» Pour éviter d’en arriver là, Claudius Schäfer encourage les clubs à déclarer des employés à temps partiel, ce qui apparaît toutefois impossible pour des sportifs de haut niveau engagés dans une compétition.

Dans tous les cas, Christian Lüscher se déclare «favorable à ce que les clubs puissent avoir recours au chômage partiel même avec la reprise du championnat. Employeur et employés fournissent leurs prestations, estime le conseiller national (LR) genevois. Avec les décisions de huis clos qui ont été imposées par la Confédération, il manque l’essentiel pour que l’employeur puisse assumer le versement des salaires: à savoir des rentrées d’argent liées notamment à la billetterie. Le chômage partiel est donc un bon instrument pour aider les clubs à boucler le championnat.»

Une image de privilégiés

Voilà pour la forme. En ce qui concerne le fond, le débat agite les consciences. Et questionne: des joueurs aux revenus souvent très généreux devraient-ils bénéficier de l’argent public? Le conseiller national UDC Jean-Luc Addor pense que non. «Aujourd’hui, la Confédération n’a pas les moyens d’aider tout le monde. À mon sens, les footballeurs, qui véhiculent une image de privilégiés, n’ont pas à bénéficier de cette aide sociale au sens large du terme. L’idée d’un recours au chômage partiel est de pouvoir venir en aide à ceux qui en ont vraiment besoin. Je me rends régulièrement au stade de Tourbillon pour suivre les matches du FC Sion avec des connaissances. Dans le groupe, il y a des avocats, des banquiers, des maçons, bref des gens issus de toutes les catégories sociales. Je peux vous garantir que certains d’entre eux se saignent pour acheter leur abonnement.»

M. Bendahan, lui, distingue plusieurs catégories de footballeurs. «Certains gagnent des sommes colossales, mais beaucoup ont des fonctions moins prestigieuses. Pour ces derniers, la vie n’est pas plus facile que pour d’autres personnes dans le pays. Or j’estime que tout le monde devrait toucher un revenu le mettant à l’abri.» Pour prêter assistance au football, le Vaudois serait favorable à une aide mieux ciblée. «Si on estime que les clubs sportifs ont besoin d’aide, alors ce sont eux qu’il faut soutenir. On pourrait leur proposer, comme cela est fait pour des entreprises, des offres à fonds perdu avec des conditions.»

Philippe Nantermod explore la même piste. «Il faut trouver une forme d’aide pour les clubs, sous forme de subsides par exemple. Ou alors il faudra renégocier les salaires des joueurs car les conditions économiques ont changé.» Christian Lüscher en appelle aussi aux «responsabilités importantes de la part des annonceurs privés. Il faut qu’ils continuent de soutenir les clubs en prenant des annonces même si les matches se jouent à huis clos.» Le football n’a jamais été un sport aussi collectif.