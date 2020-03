Le jour où le sport doit prendre ses responsabilités

À l’heure où les décisions radicales s’enchaînent dans une gravité planétaire, au moment même où toutes les responsabilités individuelles sont mobilisées ici et par-delà les frontières, le sport ne doit paraître que pour ce qu’il est: une affaire bien futile, qui ne peut faire l’économie d’un regard froid et lucide porté sur son avenir à court et moyen terme au moins.

L’UEFA se réunit ce mardi, le CIO aussi, il est question ici de compétitions majeures, de la Ligue des champions aux Jeux olympiques, en passant par l’Euro 2020. Selon nos informations, la cause serait déjà entendue: l’instance européenne annoncera le report de l’Euro à 2021. Les décisions qui sont prises ne doivent pas souffrir la moindre légèreté: si la menace est invisible, ses conséquences sont terribles dans nombre de pays, des mesures sans précédent s’imposent logiquement.

Un devoir moral

C’est tout l’enjeu à l’échelon mondial. Et c’est tout le devoir moral des instances sportives de s’inscrire sans ambiguïté dans cette perspective de combat global contre le Covid-19. Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales helvétiques à l’ASF, résume la situation depuis le Tessin, où il pèse sans doute mieux que beaucoup le sérieux de la situation.

«Tout est bizarre, dans l’idée de penser au futur, parce qu’il est difficile de comprendre vraiment le présent, explique-t-il. Il n’y a qu’une chose qui doit tous nous mobiliser: ce match que l’on doit tous disputer contre le coronavirus. Même si on ne sait pas encore quand il se terminera. C’est la seule chose qui importe, bien plus que le reste, les considérations sportives des uns et des autres. Concernant le football, les calendriers seront bousculés, modifiés, c’est déjà le cas et ça le sera en profondeur. Mais il faut également que la FIFA, l’UEFA, les clubs, les associations nationales s’assoient autour d’une table pour discuter. En pensant à l’intérêt général plutôt qu’aux intérêts individuels de chaque partie.»

Un tumulte inaudible

On devine le murmure de ces tensions. Ce tumulte est inaudible dans les circonstances que l’on sait. Et c’est bien pour cela que l’Euro 2020 devrait officiellement devenir ce mardi l’Euro 2021. L’idée de ce report existait déjà depuis plusieurs jours. La fin d’année avait été évoquée comme solution. Bien compliqué de placer un tel événement si rapidement pour les mois de novembre et décembre. C’est l’été 2021 qui aurait déjà été choisi. Logiquement. Mais là aussi, pas simple. L’Euro 2021 rentrera en collision frontale avec le Mondial des clubs (les 24 meilleures équipes du monde en Chine du 17 juin au 4 juillet 2021), une compétition que la FIFA a justement inventée pour marcher sur les plates-bandes de la lucrative Ligue des champions de l’UEFA. Faut-il se dire que devant l’urgence sanitaire, les tensions se sont dissipées? On a le droit d’y croire…

S’il est une cause qui doit réunir et pas diviser, c’est celle-là, si le sport roi veut sortir grandi de cette épreuve qui le dépasse en tous points, alors il se doit lui aussi de se montrer solidaire dans la recherche de solutions, loin des querelles de clocher.

Le CIO doit trancher aussi

Cela vaut aussi pour le CIO, évidemment. En jeu, les JO de Tokyo. Mais au-delà, le crédit international de la famille du sport dans son ensemble. Comme pour l’UEFA, c’est via une conférence téléphonique que les fédérations internationales de tous les sports seront entendues. On parlera bien sûr de la tenue ou pas des JO prévus en juillet dans la capitale nippone.

À l’optimisme du Premier ministre japonais Shinzo Abe s’opposent la réalité virale et ses effets directs. Beaucoup d’épreuves qui devaient être qualificatives ont déjà été annulées ou le seront dans les jours qui viennent. Thomas Bach, le président du CIO, a déjà dit qu’il suivrait les recommandations de l’OMS et a aussi reconnu que les annulations des épreuves qualificatives posaient «de sérieux problèmes». Et puis comme certains footballeurs, les athlètes qui sont confinés ne peuvent plus s’entraîner.

Il y a des sommes considérables en jeu, évidemment. On parle notamment des droits TV faramineux de ces raouts d’audience planétaire. Mais il en va du sport comme du reste de la société: la radicalité des mesures imposées à une part toujours plus large de la population mondiale n’épargnera pas le monde du sport. Ni le foot, ni le CIO. Dans les deux cas, il faut décider en amont et pas au dernier moment, afin que les fédérations internationales et les associations nationales puissent s’organiser.

L’Euro sera reporté, sinon, le foot se serait mis hors-jeu. C’est au tour du CIO de trancher, pour ne pas être hors Jeux.

Euro: un report inévitable

Il y a quelques jours encore, l’UEFA et son président, Aleksander Ceferin, avaient beaucoup de peine à envisager un report de l’Euro. Et cela malgré les prédictions déjà alarmantes de l’OMS sur la propagation du Coronavirus et le fait aggravant que la compétition se déroulera dans douze pays différents. Ce mardi, après une réunion par visioconférence avec les Fédérations européennes, les hautes sphères du football européen annonceront pourtant très probablement le renvoi de l’Euro à des jours meilleurs. Avec certainement d’importantes conséquences financières pour l’UEFA qui devra aussi négocier avec la FIFA pour que la toute nouvelle Coupe du monde des clubs soit à son tour reportée.

Ce renvoi comblera les Fédérations qui pourront ainsi encore espérer conclure leurs championnats nationaux respectifs, leur priorité absolue, entre mai et juin si l’épidémie le permet. Et l’UEFA trouvera partiellement son compte en réorganisant les phases finales de la Ligue des champions et de l’Europa League. Deux compétitions lucratives dont l’épilogue serait alors peut-être revu. Par exemple en mettant sur pied un «final four» avec les quatre derniers qualifiés réunis en un seul lieu et des demi-finales sur un match seulement.

André Boschetti

CIO: pas de décision aujourd’hui?

C’est ce mardi que le Comité international olympique est enfin appelé à informer sur les prochains JO de Tokyo (du 24 juillet au 9 août). Il serait pourtant très étonnant que son président, Thomas Bach, annonce déjà un report à l’issue de la visioconférence qu’il aura eu un peu plus tôt avec les différentes fédérations sportives internationales. Une réunion qui a pour but de «tenir les fédérations internationales informées, tout comme les Comités nationaux olympiques et les sportifs», indique le CIO. Il s’agira donc plutôt d’évoquer, notamment, ces critères de qualifications qui causent tant de soucis à des athlètes privés de compétitions pour une durée indéterminée.

Mais si un renvoi n’est pas encore à l’ordre du jour, la pression monte toujours plus sur le CIO et le comité d’organisation de JO 2020. Selon plusieurs sondages effectués ces derniers jours, les Japonais sont de plus en plus sceptiques sur l'intérêt de les maintenir coûte que coûte cet été. Le Japon compte aujourd’hui relativement peu de cas d'infections, mais les habitants de Tokyo commencent à redouter l'arrivée de visiteurs étrangers et se rallient peu à peu à l’idée de reporter les Jeux d'un an. Malgré les inévitables et énormes répercussions financières qu’aurait une telle décision.

A.B.

Servette: des vacances, en attendant

L’urgence dicte sa loi. Comme tous les autres clubs de football de Suisse, le Servette FC s’adapte. Le tour des mesures prises par les Grenat.

Le club s’est organisé. Comme le championnat ne reprendra pas au mieux avant le mois de mai – s’il reprend d’ailleurs –, les dirigeants ont réagi. Constantin Georges l’explique: «Les joueurs ont été mis en congé une semaine, depuis samedi, précise le directeur général. Une vraie semaine de vacances, en attendant, avant d’y voir, peut-être, un peu plus clair, notamment avec les décisions que doit prendre l’UEFA. Parallèlement, notre préparateur physique met sur pied un programme individualisé pour les joueurs, pour la semaine prochaine. Au cas où des mesures de confinement interdiraient l’entraînement en commun. On peut appeler ça du télétravail… Pour le reste, l’académie est désormais fermée, il eût été incohérent de garder le centre de formation ouvert alors que les écoles sont fermées.»

À noter que le Servette FC, face aux circonstances actuelles, a déposé une demande de chômage technique qui concerne une cinquantaine d’employés. De leur côté, les joueurs, au bénéfice d’un CDD et pas d’un CDI, sont dans une situation spéciale.

D.V.