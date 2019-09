Karsten Warholm, la fusée qui vient du Grand-Nord

Si on vous dit Karsten Warholm. Éleveur de rennes? Skieur nordique? Hockeyeur, à la limite? Raté, c’est du plus grand sprinter de sa génération dont on est en train de parler. Le Norvégien a réalisé la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps sur 400 m haies fin août à Zurich (46’’92). Trois fois cette saison il a battu puis amélioré le record d’Europe. Sous ses foulées ébouriffantes, le record du monde stratosphérique de Kevin Young (46’’78 aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992), longtemps catalogué intouchable, commence à trembler.

Dans le milieu, c’est la stupeur. Comment ce jeune Scandinave de 23 ans, enfant des fjords et teint de porcelaine, peut-il faire la nique à toutes les idées reçues sur le sprint mondial? La première piste d’explication vient de son passé de décathlonien. D’une exigence physique extrême, la plus polyvalente des disciplines a forgé son corps comme son caractère. «Cela m’aide aussi sur le plan de la mécanique intellectuelle, complète Warholm. Au décathlon, vous devez toujours chercher les meilleures solutions pour résoudre un problème et j’essaie d’adapter sur les haies ce que je faisais alors.» Et pour preuve, l’homme passe 4,30 m à la perche, saute 7,66 m à la longueur et vaut 2,05 m à la hauteur. Vous avez dit explosivité?

«Il ne suit pas les règles»

«C’est surtout un athlète fantastique, il ne faut pas chercher plus loin. Il ne suit pas les règles, il les écrit.» La précision un brin péremptoire vient de Leif Olav Alnes. L’homme a 63 ans, se cache derrière d’épaisses lunettes de vue et porte la bedaine triomphante: c’est le coach du phénomène. Pas vraiment le physique de l’emploi, n’empêche qu’Alnes est sorti de sa retraite pour couver Warholm. «Avant de mourir, je voulais profiter de la vie en passant le plus clair de mon temps à pêcher dans les rivières de notre belle Norvège, explique le vieux sage. Et puis ce gamin est arrivé et depuis je me régale. C’est un gars fantastique, j’ai de la chance de l’entraîner.»

Les deux hommes cultivent une complicité singulière. Il suffit de les voir se côtoyer dans les travées du Letzigrund lors du dernier Weltklasse pour comprendre que leur succès commun est le produit d’une relation inextricable. «Pour moi, c’est vite vu, explique Warholm. À considérer le temps que nous passons ensemble, il est fondamental que nos rapports ne se limitent pas au travail. Nous sommes devenus des amis et ça fait notre force.» C’est là l’expression de leur philosophie commune: exploiter leurs particularités au lieu de chercher à faire comme tout le monde.

Une vision avec des applications concrètes et immédiates. Karsten Warholm est par exemple un unijambiste assumé. Comprenez: il attaque toutes ses haies avec la jambe gauche. Conséquence, il prend un malin plaisir à adopter une stratégie de course très risquée à grand renfort de départs canon. Jusqu’à la cinquième haie, soit jusqu’à la mi-course, il court fréquemment jusqu’à 3 secondes (!) sous le temps de passage de Kevin Young lors de son record du monde avant de réduire sa cadence. «Il a de la puissance et une énorme résistance à la souffrance, explique son coach. Cette stratégie vient de ses capacités physiologiques: partir vite et résister ensuite. Karsten possède naturellement une longue foulée et il saute très bien avec son pied gauche. Ce n’est pas quelque chose qu’il faut essayer de changer, mais au contraire d’optimiser.»

Évidemment, avant d’arrêter leur décision, les deux hommes essaient encore et encore, n’ont de cesse de se questionner pour se mettre d’accord, d’accord. «Le plus important, c’est l’honnêteté, confirme Warholm. Je sais que tout ce qu’il me demande de faire, c’est pour mon bien. Il connaît mon potentiel et il veut que je l’exploite à 100%.»

Toujours plus

Au cœur du projet commun: le travail. Et pour une fois, le terme n’est pas galvaudé. Sur la dernière année, le coach a augmenté d’une bonne dizaine de pour-cent la charge d’entraînement de son protégé, pour tourner autour de trente heures par semaine d’intensif. Le plus souvent, le duo profite des nombreux gazons couverts, qui servent d’habitude aux footballeurs durant les frimas de l’hiver du Grand-Nord, pour ménager les articulations. «Le corps de Karsten accepte cette charge, confirme Leif Olav Alnes. Alors on pousse et on continuera à pousser. Et s’il faut réduire, on réduira. Mais pour l’instant ça se passe à merveille.» Si bien que le Norvégien, déjà champion du monde en titre de la discipline, pourrait bien battre le fameux record du monde de Kevin Young lundi soir à Doha, en finale des Mondiaux. «Je travaille tous les jours pour le battre», prévient Warholm. Tôt ou tard, il sera sien.