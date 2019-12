«Pour nous Künzli était comme une icône»

Pour les plus anciens, le nom de Fritz Künzli est presque indissociable du FC Zurich. Le mythique No9 du Letzigrund, décédé des suites d’une longue maladie dimanche dernier à l’âge de 73 ans, a longtemps fait les beaux jours du club alors présidé par le tout-puissant Edi Naegeli. En neuf saisons sur les bords de la Limmat, le Glaronais y avait remporté deux titres de champion, quatre Coupes de Suisse et trois trophées de meilleur buteur. Mais ce que certains ont oublié, c’est que celui qui avait également fait le bonheur de l’équipe de Suisse — 15 buts en 44 sélections — a terminé sa brillante carrière au Lausanne-Sport. «Son arrivée à la Pontaise avait été un petit événement, se souviennent Marcel Parietti et Eric Burgener. À cette époque, l’équipe était en phase de transition avec des objectifs modestes. Voir une icône comme Künzli débarquer chez nous avait presque quelque chose d’irréel.»

Confiance et ambition

Avant de poser son sac à Lausanne, à 30 ans, Fritz Künzli avait passé trois saisons à Winterthour. «D’aucuns se disaient qu’il s’offrait alors une retraite dorée au LS, sourit Marcel Parietti. Mais il a montré sur le terrain qu’il n’avait rien perdu de ses énormes qualités de finisseur. Il a aussi amené avec lui cette ambition et cette confiance qui nous faisaient un peu défaut. Et il a fini par réussir à tous nous convaincre que nous avions les arguments pour remporter le titre.»

Un sacre que ce LS 1976-1977 a d’ailleurs bien failli s’adjuger puisque, à deux journées de la fin, les Lausannois étaient encore à la lutte avec GC et Servette. Un exercice qui a quand même permis à Künzli d’être couronné pour une quatrième fois meilleur buteur de LNA.

Un rayon de soleil

Si le joueur a fait l’unanimité, l’homme a tout aussi vite conquis ses coéquipiers et le public lausannois. «C’était un vrai rayon de soleil dans le vestiaire, sourit Eric Burgener. Je crois que je ne l’ai jamais vu de mauvaise humeur. À l’époque, on s’amusait d’ailleurs autant sur le terrain qu’en dehors. Après l’entraînement, on se retrouvait très souvent au bistrot pour taper le carton et boire quelques bières, la seule boisson qu’il semblait apprécier.» À ce sujet, Marcel Parietti rappelle une succulente anecdote. «Fritz s’est vite plutôt bien débrouillé en français. Mais en rigolant il ne cessait de répéter: «Je ne sais jamais si on dit un ou une bière donc pour ne pas me tromper, j’en commande toujours deux.» C’était une personne magnifique que je n’ai malheureusement plus eu l’occasion de revoir depuis trois ans et le début de sa maladie.»